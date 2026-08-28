Tôi thích ăn mía nhưng sợ tăng cân. Xin chuyên gia cho biết mía có những lợi ích gì đối với sức khỏe và những ai nên ăn thường xuyên? (Bùi Hải Hà - TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Mía, còn gọi là cây cam giá, thuộc họ Lúa (Poaceae), có tên khoa học Saccharum officinarum L. Nước mía được ép trực tiếp từ thân mía đã bóc vỏ, có thể kết hợp với chanh hoặc một số loại nước trái cây khác.

Theo Đông y, mía có vị ngọt, tính hàn, được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, sinh tân, nhuận táo, hòa vị và giảm cảm giác buồn nôn. Một số tài liệu cổ còn gọi mía là "thang thuốc phục mạch", dùng trong các trường hợp cơ thể suy nhược, khát nước, nóng trong, nôn mửa.

Ở góc độ dinh dưỡng, thành phần chủ yếu trong nước mía là đường sucrose, cùng một lượng nhất định canxi, magie, kali, sắt, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa. Nhờ chứa carbohydrate dễ sử dụng, nước mía có thể bổ sung năng lượng nhanh, đặc biệt sau khi vận động hoặc khi cơ thể mệt mỏi. Vì vậy, một số nhóm người có thể ăn mía thường xuyên hơn.

Mía có tác dụng bổ sung khoáng chất, vitamin. Ảnh: Hoa Linh.

1. Người gầy, cơ thể suy nhược, thường xuyên mệt mỏi: Mía giàu carbohydrate, cung cấp năng lượng nhanh, phù hợp với người cần phục hồi sức khỏe hoặc bổ sung năng lượng.

2. Người vận động nhiều, tập luyện thể thao: Khi tập luyện, bạn có thể dùng nước mía bổ sung carbohydrate, nước và một số chất điện giải, có thể hỗ trợ phục hồi năng lượng sau vận động.

3. Người thường xuyên nóng trong, khát nước, dễ mất nước: Theo Đông y, mía có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, sinh tân, nhuận hầu họng. Ăn hoặc dùng nước mía ép đều tốt vì thực phẩm này chứa lượng nước cao nên có thể giải khát trong thời tiết nóng.

Tuy nhiên, nước mía không phải là thức uống có thể thay thế nước lọc hoặc sử dụng tùy thích. Hàm lượng đường cao khiến việc uống nhiều có thể làm tăng tổng lượng đường và năng lượng nạp vào cơ thể. Vì vậy, nếu bạn muốn duy trì vóc dáng thì nên ăn mía hoặc uống nước mía một cách có chọn lọc, kết hợp với chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh.

Lưu ý, người mắc đái tháo đường hoặc đang cần kiểm soát đường huyết nên hạn chế nước mía.

Người thừa cân, béo phì hoặc đang giảm cân cũng không nên ăn hoặc uống nước mía thường xuyên vì đây là nguồn cung cấp năng lượng đáng kể nhưng không tạo cảm giác no tương ứng.

Đối với phụ nữ mang thai, chỉ mía có thể sử dụng ở mức vừa phải nếu không có chống chỉ định riêng. Mía vốn có tính hàn, lượng đường cao nên đối với người hay gặp cảm giác khó tiêu, đầy bụng, lạnh bụng thì cần hạn chế ăn. Nếu vẫn muốn dùng, bạn nên ép mía cùng gừng, lấy nước uống.

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