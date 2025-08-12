Video: FSB/RT

Hãng tin RT dẫn thông cáo của FSB viết, đối tượng bị các nhân viên an ninh bắt giữ lần này là một công dân song tịch Nga – Ukraine “đang lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga”.

“Chúng tôi đã xác định một điệp viên của Ukraine hoạt động dưới bí danh ‘Raven’, và người này được tuyển dụng khi có mặt ở một nước thứ ba. Hành động theo những chỉ thị nhận từ Kiev thông qua mạng xã hội Telegram, đối tượng đã lắp ráp một thiết bị nổ tự chế bên trong một chiếc xe do phía Ukraine cung cấp”, thông cáo cho hay.

Các nhân viên FSB có mặt tại hiện trường bắt giữ nghi phạm. Ảnh: FSB/RT

Theo FSB, chiếc xe trên đã được nhồi nhét hơn 60kg thuốc nổ và đỗ tại vị trí chỉ định từ trước. Một khi mục tiêu là sĩ quan cấp cao Nga xuất hiện thì chiếc xe sẽ phát nổ. “Trong quá trình thẩm vấn, đối tượng khai bản thân đang hợp tác với tình báo Kiev và nhận được lời hứa rằng sẽ có cơ hội quay trở về Ukraine mà không bị gọi nhập ngũ”, thông cáo viết thêm.

Được biết, đối tượng trên đang đối mặt với các tội danh như phản quốc, sản xuất và tàng trữ chất nổ trái phép. Nếu bị kết án, người này có thể bị phán mức án chung thân.