Sự kiện ra mắt đậm chất công nghệ

Lấy cảm hứng từ ý niệm “mỗi hành trình lớn lao đều bắt đầu từ một dấu mốc tiên phong”, sự kiện mở ra không gian giàu cảm xúc, nơi tầm nhìn, định hướng và giá trị tinh hoa được hòa quyện tạo nên những dấu ấn độc đáo. Ngay từ những giây phút mở màn, chương trình đã gây ấn tượng với khách tham dự với concept ấn tượng, sân khấu hiện đại và màn trình diễn ánh sáng, âm thanh đa chiều, khắc họa tinh thần đổi mới sáng tạo đậm tính công nghệ.

Sự kiện kick-off Legacy Hinoiri đánh dấu màn ra mắt của biểu tượng sống đậm chất công nghệ

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 500 chuyên viên tư vấn bất động sản cùng hòa mình vào câu chuyện đầy cảm hứng, khắc họa hành trình kiến tạo cộng đồng tinh anh phía tây Hà Nội mang tên Legacy Hinoiri.

Ông Nguyễn Hữu Thanh - Phó Tổng Giám đốc An Thịnh Group, đại diện Đơn vị phát triển dự án chia sẻ: "Legacy Hinoiri không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là một tuyên ngôn về phong cách sống, một giải pháp chiến lược cho nhu cầu nhà ở cao cấp đang gia tăng tại đô thị vệ tinh của Hà Nội. Chúng tôi tin rằng, với vị trí trái tim của Hòa Lạc, hạ tầng được đầu tư vượt trội và hệ tiện ích được thiết kế riêng cho giới công nghệ, Legacy Hinoiri sẽ trở thành tâm điểm kết nối và lan tỏa giá trị, thu hút những cá nhân tinh hoa đang ngày đêm cống hiến, sáng tạo vì một tương lai vươn mình, một kỷ nguyên hùng cường của dân tộc."

Sự kiện quy tụ hơn 500 chuyên viên tư vấn bất động sản chuyên nghiệp

Một trong những dấu ấn quan trọng tại sự kiện là lễ ký kết hợp tác giữa An Thịnh Group và tổng đại lý AHS Property cùng 14 đơn vị phân phối bất động sản uy tín. Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, kinh nghiệm dày dặn trong phân khúc khách hàng cao cấp, hệ thống đại lý cam kết đồng hành cùng Legacy Hinoiri, mang sản phẩm xứng tầm đến tay cộng đồng tri thức tinh hoa, những nhân tài kiến tạo tương lai tại Hoà Lạc.

Ông Nguyễn Văn Tân - Tổng giám đốc AHS Property chia sẻ: “Chúng tôi tự hào được trở thành đối tác chiến lược của An Thịnh Group tại Legacy Hinoiri - dự án tiên phong dành cho cộng đồng công nghệ thời đại mới. Với sự tập trung tổng lực và hướng đi khác biệt, 14 đại lý ưu tú tin rằng đây sẽ là cột mốc mở ra một hành trình bứt phá mới, đồng thời khẳng định vị thế của Hoà Lạc như trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam”.

An Thịnh Group hợp tác cùng tổng đại lý AHS Property và 14 đơn vị phân phối bất động sản uy tín

Legacy Hinoiri - Điểm hẹn của cộng đồng công nghệ

Legacy Hinoiri hứa hẹn là câu trả lời cho làn sóng dịch chuyển của cộng đồng chuyên gia và kỹ sư công nghệ về "Silicon Valley của Việt Nam" . Với đòn bẩy vững chắc là hệ thống hạ tầng ưu việt từ giao thông công cộng, kết nối liên vùng, công nghệ, giáo dục và y tế, dự án sở hữu lợi thế đón đầu và tiềm năng phát triển bền vững. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm đầu tư khi Hòa Lạc đang thu hút hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư từ các tập đoàn công nghệ lớn.

Được quy hoạch với hệ sinh thái sống lý tưởng, được thiết kế để cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, giữa kết nối và không gian riêng tư, Legacy Hinoiri thỏa mãn những nhu cầu khắt khe nhất của lớp trí thức tinh hoa mới về một không gian sống trong mơ. Mỗi căn hộ được tối ưu hóa ánh sáng, tầm nhìn và không gian để trở thành văn phòng tại gia đầy cảm hứng. Hệ tiện ích đa tầng, từ khu vực co-working space đến các không gian xanh, kiến tạo một cộng đồng bền vững, nơi những người có chung tầm nhìn và đam mê có thể kết nối, cùng nhau tạo ra giá trị.

Legacy Hinoiri được kỳ vọng là nơi an cư lý tưởng cho cộng đồng tri thức trẻ

Sự kiện giới thiệu Legacy Hinoiri đã khép lại trong không khí hứng khởi, mở ra hành trình mới đầy tiềm năng. Với vị trí lõi khu CNC Hoà Lạc, tầm nhìn chiến lược và sự đồng hành của những đối tác uy tín, Legacy Hinoiri hứa hẹn kiến tạo một chốn an cư khác biệt cho giới công nghệ tại phía tây Hà Nội.

