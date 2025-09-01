Tháng 3/2024, tỷ phú công nghệ Bill Gates đã đến thành phố Đà Nẵng bằng chuyên cơ riêng trong chuyến du lịch cá nhân kéo dài 5 ngày. Ông nghỉ dưỡng tại một khu resort ven biển và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Lần đầu tiên Bill Gates đến Việt Nam là vào năm 2006, với mục đích tìm hiểu và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Chuyến thăm lịch sử đó đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Sự trở lại lần này một lần nữa cho thấy sức hút của Việt Nam đối với các nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở du lịch ngắn ngày, giới siêu giàu còn lựa chọn Việt Nam như một điểm đến đầu tư và sở hữu tài sản nghỉ dưỡng. Báo cáo từ The Super Prime cho biết, Việt Nam đang nhanh chóng trở thành trung tâm lối sống xa xỉ. Các dự án bất động sản cao cấp như The Grand Hanoi hay Vinhomes Ocean Park đang được nhiều nhà đầu tư châu Âu và Mỹ quan tâm.

Yếu tố then chốt khiến Việt Nam trở thành “nam châm” hút giới tinh hoa không chỉ nằm ở phong cảnh. Nền kinh tế năng động, tốc độ tăng trưởng ấn tượng và vị thế ngày càng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu là những “thỏi nam châm” lớn hơn.

Một báo cáo mới tập trung vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) từ hãng tư vấn bất động sản cao cấp Knight Frank đã xếp Việt Nam vào nhóm những quốc gia mang lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho giới thượng lưu toàn cầu.

Việt Nam điểm đến của các tỷ phú. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, cho biết: “Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn giới siêu giàu, từ vị trí chiến lược tại Đông Nam Á, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, cảnh quan tự nhiên hấp dẫn đến môi trường sống đang cải thiện đáng kể. Cùng với đó là nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và tiềm năng đầu tư bất động sản còn nhiều dư địa”.

Các điểm đến như Đà Nẵng, Hội An đang nổi lên với bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf chuẩn quốc tế và khí hậu ôn hòa, chất lượng sống ngày một nâng cao.

Trong khi đó, hai trung tâm kinh tế trọng yếu là Hà Nội và TPHCM đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của bất động sản hạng sang, với các dự án đạt chuẩn quốc tế, hạ tầng giao thông nâng cấp và khả năng kết nối thuận lợi với các trung tâm tài chính khác trong khu vực.

Theo báo cáo của Savills, phân khúc bất động sản gắn thương hiệu cao cấp tại Việt Nam đã tăng trưởng tới 210%, khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam như một trung tâm dành cho giới siêu giàu và nhà đầu tư quốc tế.

Giữ chân giới siêu giàu

Để thu hút giới siêu giàu, hạ tầng và các dịch vụ cao cấp đang có sự chuyển mình ngoạn mục. Sân bay quốc tế Long Thành sắp khởi công, hệ thống đường cao tốc xuyên suốt cả nước, các bến du thuyền đẳng cấp tại Vũng Tàu, Đà Nẵng, Phú Quốc... là những minh chứng rõ rệt.

Các câu lạc bộ golf tiêu chuẩn quốc tế, bệnh viện quốc tế với dịch vụ khám chữa bệnh hàng đầu, chuỗi trường học quốc tế như BIS, ISHCMC, Renaissance... đã trở thành những tiêu chuẩn gần như bắt buộc tại các khu đô thị lớn.

Thị hiếu của giới siêu giàu cũng thay đổi: họ không chỉ mua một căn nhà, mà còn mua một lối sống, một cộng đồng dân cư đẳng cấp cùng các dịch vụ đặc quyền đi kèm.

Ông Paul Tostevin, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu của Savills, nhận định, trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế ngày càng biến động, dòng chảy tài sản toàn cầu cũng đang thay đổi, các cá nhân siêu giàu và doanh nghiệp đã điều chỉnh các quyết định về nơi đặt trụ sở và sinh sống.

Các yếu tố truyền thống ảnh hưởng đến dòng tài sản toàn cầu, như chính sách chính phủ, ưu đãi thuế, cùng với sự hiện diện của lực lượng lao động sáng tạo hoặc các cộng đồng tương đồng, từ lâu đã là những động lực chính cho các doanh nghiệp và cá nhân linh hoạt, và sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, yếu tố bản sắc địa phương và chất lượng sống cao đang ngày càng trở thành nhân tố quyết định trong lựa chọn điểm đến.

Dù tiềm năng rất lớn, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để thực sự trở thành “thiên đường” của giới siêu giàu. Ông Matthew Powell cho rằng, Việt Nam cần những cải cách quyết liệt để có thể cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực trong việc thu hút giới siêu giàu đầu tư.

Một trong số đó là việc triển khai linh hoạt các chương trình visa và định cư dành riêng cho nhà đầu tư cá nhân. Các thị trường cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam hiện nay, như Thái Lan hay Malaysia, đều đã triển khai visa lưu trú dài hạn kèm ưu đãi thuế, quyền sở hữu và điều kiện lao động linh hoạt cho các cá nhân có tài sản ròng lớn.

Ngoài ra, việc xây dựng hệ sinh thái sống chuẩn quốc tế từ y tế, giáo dục đến dịch vụ là yếu tố then chốt. “Khi những cá nhân tinh hoa cảm nhận được sự tiện nghi và chuyên nghiệp trong từng trải nghiệm, họ không chỉ quay lại mà còn trở thành đại sứ cho hình ảnh quốc gia”, ông Matthew Powell nhấn mạnh.