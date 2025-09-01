Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam sẽ tổ chức đấu giá 63 thửa đất là tài sản của UBND xã Hoàng Hoa Thám vào sáng 6/9.

Cụ thể, 63 thửa đất đấu giá thuộc khu dân cư mới xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ (cũ) nay là xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên.

Các thửa đất đấu giá có diện tích 90-120 m2/thửa. Đơn giá từ 7-12 triệu đồng/m2, tương đương mỗi thửa có giá khởi điểm từ hơn 760 triệu đồng đến trên 1,4 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 3/9 tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam và Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hoàng Hoa Thám.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường Nhà văn hóa xã Hoàng Hoa Thám.

144 thửa đất tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng trong tháng 9. Ảnh: ĐG Bảo Phong

Tiếp đó, sáng 13/9, Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Phong cùng Phòng Kinh tế xã Hoàng Hoa Thám sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 81 thửa đất.

Theo đó, các thửa đất đấu giá thuộc Khu dân cư mới số 1, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ (cũ) bao gồm cả tái định cư, nay là xã Hoàng Hoa Thám. Tất cả các thửa đất đều là tài sản của UBND xã Hoàng Hoa Thám.

81 thửa đất là đất ở tại nông thôn, có thời hạn sử dụng lâu dài. Diện tích các thửa đất từ 95-174 m2/thửa.

Giá khởi điểm từ 10-18 triệu đồng/m2, tương đương mỗi thửa đất có giá từ 950 triệu đồng đến trên 2,5 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ đến 17h ngày 10/9, tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Phong và Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hoàng Hoa Thám.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Hoàng Hoa Thám.