Nguyễn Tấn V. (21 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự vì đưa bạn gái 12 tuổi về nhà rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Ngày 2/10, Công an xã Cù Lao Giêng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn V. (SN 2005) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân trong vụ việc là bé gái N.T.B.L. (SN 2014), ở xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Nguyễn Tấn V. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Trước đó, chị Đ.T.L. (SN 1993, tỉnh Đồng Tháp) phát hiện con gái là bé L. có nhiều biểu hiện bất thường sau khi đi chơi cùng bạn khác giới trở về nhà nên trình báo công an.

Qua xác minh, công an xác định V. và bé gái có quan hệ tình cảm. Khoảng 11h ngày 30/9, V. đưa bé gái về nhà tại ấp Tấn Long, xã Cù Lao Giêng rồi cả 2 quan hệ tình dục.

Tại cơ quan công an, V. khai nhận biết bạn gái còn nhỏ tuổi nhưng do không kiềm chế được ham muốn nên đã thực hiện hành vi sai trái.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.