Ngày 21/9, ‎Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Quốc Định (SN 2008, ngụ xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Định sống cùng cha ruột, mẹ kế là bà T.T.A. và con gái bà A. là em N.T.T. (SN 2013) tại căn nhà ở ấp Thạnh Hòa, xã Giồng Riềng.

Bị can Ngô Quốc Định. Ảnh: CACC

Khoảng 22h ngày 2/7, khi em T. đang ở trong phòng một mình, Định đi vào ngồi nói chuyện. Sau đó, Định nảy sinh ý định thực hiện hành vi quan hệ tình dục với em T. nhưng bị em chống cự.

Lúc này, Định khống chế em T. rồi dùng giẻ bịt miệng và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân. Em T. vùng vẫy, dùng chân đạp vào thanh giường.

Nghe tiếng động lớn, bà A. mở cửa xông vào phòng thì phát hiện sự việc nên trình báo công an. Tại cơ quan công an, Định thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.