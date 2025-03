Nghệ sĩ saxophone An Trần vừa phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay Alive now do cô đảm nhận mọi công đoạn từ sáng tác, sản xuất đến kỹ thuật.

Chưa đầy 48 tiếng phát hành, bài hát bùng nổ trên mạng xã hội Instagram, hút gần 1 triệu lượt xem.

Sản phẩm hòa quyện giữa âm hưởng cổ điển và Afro hiện đại cũng như đậm chất Jazz. Lời bài hát khắc họa khát khao sống hết mình, bùng cháy với đam mê cùng ý nghĩa về sự tỉnh thức, tái sinh.

Giọng hát của Tanny Ng - bạn thân An Trần - góp phần tạo điểm nhấn độc đáo cho tổng thể ca khúc.

Trích đoạn "Alive now" - An Trần

MV được quay theo phong cách điện ảnh do An Trần cùng 3 người bạn thân - là những sinh viên Cao đẳng Emerson (California, Mỹ) và Viện Đại học Boston (Massachusetts, Mỹ) - thực hiện.

An Trần còn kết hợp Nhạc viện Boston trực thuộc Cao đẳng Âm nhạc Berklee (Massachusetts, Mỹ) để mời các biên đạo, vũ công tham gia MV. Dù là sản phẩm độc lập, cô muốn mang đến người yêu nhạc trải nghiệm tốt nhất từ hình ảnh đến âm thanh.

Trong Alive now, ngoài saxophone, An Trần còn chơi nhiều nhạc cụ, sản xuất âm nhạc và hát. Cô ứng dụng kiến thức học được từ chuyên ngành Sản xuất và Kỹ sư âm thanh tại trường Berklee, tự sáng tác, phối khí đến hậu kỳ, đảm bảo từng chi tiết phản ánh đúng cá tính nghệ thuật của mình.

Alive now là sản phẩm mở đầu cho EP đầu tay sắp phát hành - hé lộ hành trình âm nhạc đầy cảm xúc, khám phá bản thân và tái sinh của An Trần.

Hải Minh