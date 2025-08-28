Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã chính thức khai mạc trong không khí trang trọng. Sự kiện là hoạt động trọng điểm trong chuỗi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), quy tụ nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu tham gia nhằm giới thiệu những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Không gian trưng bày MIK Group thu hút đông đảo khách hàng tới tham quan, trải nghiệm ngay sau Lễ khai mạc

Trong không gian phân khu “Khởi nghiệp kiến quốc”, MIK Group đã tạo nên một hành trình khám phá đầy cảm hứng. Điểm nhấn mở đầu là bức tường lịch sử phát sáng, nơi tái hiện hơn một thập kỷ phát triển của Tập đoàn qua những dự án tiêu biểu và cột mốc quan trọng. Hình ảnh sống động cùng hiệu ứng ánh sáng mang lại cảm giác như được “ngược dòng ký ức”, để nhìn lại hành trình bền bỉ kiến tạo cộng đồng sống thịnh vượng.

Bức tường lịch sử phát sáng tái hiện hành trình hơn một thập kỷ phát triển của MIK Group, trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo khách hàng

Tiếp đó, khách tham quan được chiêm ngưỡng sa bàn Imperia Signature Cổ Loa, dự án nổi bật ngay cạnh Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Sự kết hợp giữa mô hình thực tế và sa bàn ảo 360° giúp người xem vừa quan sát tổng thể quy hoạch, vừa như được “bước vào” không gian sống hiện đại của một khu đô thị tương lai.

Khách tham quan tương tác với sa bàn ảo 360°

Ở trung tâm gian hàng, màn hình LED cong cỡ lớn liên tục trình chiếu TVC và hình ảnh về các dự án tiêu biểu của MIK Group. Hình ảnh sắc nét kết hợp âm thanh sống động tạo nên hiệu ứng thị giác – thính giác cuốn hút, khẳng định vị thế thương hiệu bất động sản cao cấp của Tập đoàn.

Đặc biệt, khu vực tương tác không chạm với dự án The Matrix One Premium mang đến trải nghiệm mới mẻ. Ứng dụng cảm biến chuyển động tiên tiến, chỉ bằng những cử chỉ tay đơn giản, khách tham quan có thể khám phá phối cảnh 3D, tiện ích và thiết kế dự án. Đây là công nghệ lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm, tạo ấn tượng mạnh cho nhiều đoàn khách trong và ngoài nước.

Khách tham quan hào hứng trải nghiệm công nghệ tương tác không chạm

Khép lại hành trình, khu tiểu cảnh rực rỡ và hoạt động chụp ảnh lấy ngay qua QR code trở thành điểm dừng chân sôi động nhất. Chỉ với vài thao tác đơn giản, khách tham quan có thể nhận ngay bức ảnh check-in kỷ niệm, biến chuyến ghé thăm gian hàng thành một trải nghiệm cá nhân đầy thú vị. Đây cũng là cách MIK Group lan tỏa tinh thần sự kiện, để mỗi vị khách đều trở thành một phần trong hành trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Khách tham quan lưu giữ khoảnh khắc check-in bằng ảnh QR tại không gian MIK Group

Với hơn một thập kỷ phát triển, MIK Group đã kiến tạo nhiều dự án bất động sản mang tính biểu tượng tại Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc. Sự hiện diện tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc không chỉ là dấu ấn thương hiệu, mà còn khẳng định khát vọng đồng hành cùng sự nghiệp phát triển phồn vinh, hiện đại của đất nước.

Triển lãm Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” sẽ kéo dài đến hết ngày 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). MIK Group hân hạnh chào đón Quý khách tại Hall 4 – 007 để tham quan, trải nghiệm và kết nối.