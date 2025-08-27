Đến với sự kiện, Vietravel Airlines mang theo thông điệp: “Kiến tạo cất cánh từ vùng trời quốc gia”. Đây không chỉ là lời khẳng định về sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hãng, mà còn là minh chứng cho khát vọng cùng nhau đưa hàng không Việt Nam vươn xa, sánh vai với bạn bè quốc tế.

Tại triển lãm, gian trưng bày của Vietravel Airlines được thiết kế thành chuỗi hành trình với 4 khu vực trải nghiệm. Tại khu vực đầu tiên, công chúng có cơ hội trải nghiệm dịch vụ hạng Premium đẳng cấp của Vietravel Airlines; được đắm chìm trong không gian nghệ thuật độc đáo. Tiếp đó, khu vực Hành trình trải nghiệm cá nhân hóa được thiết kế để du khách có thể khám phá sở thích khi di chuyển bằng máy bay, quan điểm chuẩn gu du lịch, từ đó tự xây dựng một hành trình riêng của mình.

Gian trưng bày của Vietravel Airlines được thiết kế thành chuỗi hành trình với 4 khu vực trải nghiệm

Khu vực Khát vọng vươn xa mang tới những thông tin sâu hơn về tầm nhìn và khát vọng của Tập đoàn T&T Group, với một hệ sinh thái bền vững, nơi Vietravel Airlines và T&T Group cùng hợp lực để tạo ra những giá trị vượt trội. Đặc biệt, trái tim của không gian là màn hình LED, nơi hội tụ những công trình biểu tượng, những hoài bão của Tập đoàn T&T Group. Ở đó, nổi bật hình ảnh hai dự án mang tầm vóc quốc gia: “Cảng Hàng không Quảng Trị” và “Tổ hợp Công nghiệp Hàng không – Đô thị Sân bay Quảng Trị”.

Qua từng thước phim, dòng tin tức, công chúng vừa được khám phá một hệ sinh thái bền vững, đồng thời cảm nhận rõ khát vọng và tinh thần tiên phong của T&T Group trong việc đóng góp, đồng hành cùng sự phát triển phồn thịnh của đất nước.

Bên cạnh nội dung trưng bày, điểm nhấn còn nằm ở hoạt động trải nghiệm trực tiếp tại khu vực Vùng chạm công nghệ, nơi khách tham quan được tìm hiểu các công nghệ hiện đại mà Vietravel Airlines đang và sẽ ứng dụng, với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống quản trị quốc tế.

Tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước không chỉ là dịp để Vietravel Airlines khẳng định vai trò, vị thế của một hãng hàng không tư nhân vì sự phát triển của Việt Nam và sẵn sàng vươn ra thế giới; mà còn là cơ hội để Hãng truyền tải thông điệp về khát vọng vươn cao, tinh thần hội nhập và cam kết tiên phong trong đổi mới sáng tạo.

Với mục tiêu xây dựng hãng hàng không gắn với du lịch, thời gian qua, Vietravel Airlines không ngừng mở rộng các đường bay trục, kiên định kết nối những thành phố du lịch trọng điểm trong nước và vươn xa ra quốc tế, mang Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Vietravel Airlines đang bước vào một kỷ nguyên tăng trưởng mới đầy khát vọng

Khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Vietravel Airlines càng được thể hiện rõ nét hơn thông qua sự đồng hành chiến lược của Tập đoàn T&T Group. Từ nền tảng này, Vietravel Airlines đang bước vào một giai đoạn phát triển mới được hoạch định bài bản, dài hạn, với định hướng trở thành một trong những hãng hàng không xanh, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững hàng đầu khu vực.

Hãng đang tích cực xúc tiến đàm phán với các nhà sản xuất máy bay và các hãng hàng không quốc tế nhằm hiện thực hóa kế hoạch mở rộng đội tàu bay và mạng đường bay. Mục tiêu đến năm 2030, quy mô đội tàu sẽ đạt từ 30–50 chiếc, với mạng bay phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông.

Bên cạnh việc đẩy mạnh vận tải hành khách, hãng cũng mở rộng sang mảng vận chuyển hàng hóa hàng không (air cargo) nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của chuỗi cung ứng và logistics trong khu vực. Tập đoàn T&T Group và Vietravel Airlines đang có kế hoạch tham gia phát triển các dịch vụ phụ trợ hàng không như dịch vụ mặt đất, kho bãi, bốc xếp, dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hàng không - một lĩnh vực có giá trị gia tăng cao… nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và góp phần hoàn thiện hệ sinh thái hàng không theo mô hình tập đoàn mà T&T Group đang phát triển.

Sự đồng hành chiến lược của Tập đoàn T&T Group đã, đang và sẽ giúp Vietravel Airlines cất cánh bay xa

Đáng chú ý, quá trình phát triển này nằm trong một bức tranh lớn hơn: chiến lược phát triển hệ sinh thái hàng không - logistics - hạ tầng mà Tập đoàn T&T Group đang triển khai. Với vai trò cổ đông chiến lược, T&T Group không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn định hướng xây dựng Vietravel Airlines trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái của mình, bao gồm: cảng hàng không, tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - đô thị sân bay và hệ thống hạ tầng giao thông, logistics… Điều này không chỉ giúp hãng từng bước làm chủ chuỗi vận hành, từ khai thác, dịch vụ mặt đất đến kỹ thuật, bảo dưỡng và sửa chữa máy bay, mà còn mở ra lợi thế cạnh tranh dài hạn.

