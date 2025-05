Trong hơn 3 giờ đồng hồ, Soobin Hoàng Sơn đã đưa những khán giả thân thương đi qua nhiều qua cung bậc cảm xúc khác nhau, thể hiện từng cột mốc gắn liền với những dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Nam ca sĩ khôn khéo khi mời NSND Huỳnh Tú - người bố đã truyền cảm hứng, đồng hành trong con đường âm nhạc của con trai xuất hiện trong concert lần này. Và màn trình diễn của NSND Huỳnh Tú cùng Soobin được đánh giá là đẳng cấp và đáng nhớ nhất.

Không chỉ dẫn dụ mê hoặc bằng tiếng đàn bầu, khả năng hát xẩm, Soobin và NSND Huỳnh Tú còn khiến khán giả ''mê tít' bởi những khoảnh khắc lay động xen lẫn tự hào ở ca khúc Mục hạ vô nhân, Ngồi tựa mạn thuyền.

Soobin Hoàng Sơn và bố NSND Huỳnh Tú.

Màn song ca Soobin với JustaTee trong Vụt tan và Đã lỡ yêu em nhiều cũng thật ấn tượng. Sau khi hoà giọng, Soobin không ngại ôm ca sĩ - nhạc sĩ JustaTee để cảm ơn và bật khóc vì quá xúc động.

Cũng trong đêm nhạc, Soobin Hoàng Sơn còn nhiều lần rơi nước mắt khi chứng kiến hàng chục ngàn khán giả hoà giọng và bật đèn flash từ điện thoại để hỗ trợ cho nhiều tiết mục anh thể hiện.

Soobin Hoàng Sơn bật khóc bên JustaTee.

Những ca khúc: Bật nó lên, Lu mờ, Ai mà biết được, Trò chơi… lần lượt được vang lên ở nhiều điểm không gian trên những sân khấu phụ được sắp đặt giữa trung tâm hàng ngàn khán giả cũng tạo ra những cảm xúc khác biệt.

Những bản hit: Nếu ngày ấy, Phía sau một cô gái, Tháng năm, Xin đừng lặng im… một lần nữa giúp Soobin chứng minh mình là một trong những nam ca sĩ trẻ hiện nay hát nhạc trữ tình, pop ballad thành công nhất.

Soobin nở nụ cười hạnh phúc với khán giả.

Ở phần cuối chương trình, Soobin tiếp tục biến hoá với những ca khúc Dancing in the dark, Lặng, Sẽ quên em nhanh thôi, Sunset in the city, Day dream, Beautiful monster…

Cũng phải thừa nhận, Soobin rất thông minh khi lựa chọn khách mời để làm nổi bật lên sự đa sắc màu của mình. Đồng hành với anh trong đêm diễn có sự góp mặt của tlinh, Binz, Rhymastic.

Soobin và tlinh.

Đẹp trai, hát hay, nhảy đẹp và có thể chơi được nhiều nhạc cụ, Soobin đang tự định vị mình là một ngôi sao toàn năng đủ độ chín về mọi thứ được tận hiến, được sống trọn giấc mơ đời mình. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Soobin sẽ còn được khán giả yêu thương và trân trọng.

Soobin chơi đàn piano trong concert đầu tiên của mình.

Anh Phương

Ảnh: BTC