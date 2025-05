XEM CLIP:

Tối qua, lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới diễn ra tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn, núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Đây là hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2025 nhằm lan tỏa thông điệp hòa bình và từ bi đến toàn thế giới.

Trước đó, xá lợi Đức Phật đã được tôn trí tại núi Bà Đen vào chiều cùng ngày để phật tử và công chúng chiêm bái tới ngày 13/5.

Lễ thắp nến, dâng hoa đăng vì hòa bình thế giới có sự tham gia của hơn 2.000 đại biểu từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các nhà sư, phật tử ngồi xếp bằng tại lễ cầu nguyện hòa bình cho thế giới tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn – nơi được xem là trái tim tâm linh của núi Bà Đen.

Lễ thắp nến, dâng hoa đăng vì hòa bình thế giới thể hiện giá trị của Phật giáo trong sứ mệnh toàn cầu, không chỉ gìn giữ truyền thống tâm linh, mà còn tích cực góp phần vào các cuộc đối thoại quốc tế về hòa bình, nhân quyền và phát triển bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cầu nguyện trong buổi lễ.

Ngay sau đó, chư tôn đức tăng ni cùng các đại biểu di chuyển ra khu vực hồ nước để bắt đầu đèn hoa đăng.

Hàng nghìn ngọn nến cũng đã được người dân thắp tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn, núi Bà Đen.

Những lời ước nguyện được viết trên những ngọn nến là sự gửi gắm tâm nguyện thiện lành, an lạc, mong ước cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước được thái bình, nhân dân được mạnh khỏe, bình an.

"Tôi tự tay viết lời nguyện ước dâng lên Đức Phật để nguyện cầu bình an, may mắn, hạnh phúc", chị Kim Ngân nói.

Người dân và phật tử có thể tới núi Bà Đen chiêm bái xá lợi Đức Phật từ ngày 8-13/5.

Sau đó, xá lợi Đức Phật sẽ tiếp tục được cung thỉnh từ núi Bà Đen ra Hà Nội và tôn trí tại chùa Quán Sứ. Từ ngày 14-16/5 (tức 17-19/4 âm lịch), xá lợi Đức Phật sẽ được tôn trí tại tầng 1 hội trường chùa Quán Sứ để phật tử và nhân dân thập phương đến chiêm bái, đỉnh lễ, thời gian từ 7-21h30 hằng ngày.

Ngày 17/5, xá lợi Đức Phật sẽ được cung thỉnh về chùa Tam Chúc (Hà Nam). Đến ngày 21/5, Ban tổ chức sẽ cung tiễn xá lợi Đức Phật trở về Ấn Độ.