Đầu tuần này, mẫu xe SUV đô thị Suzuki Fronx đã bị đánh giá an toàn 1 sao từ tổ chức đánh giá xe mới khu vực Úc - New Zealand (ANCAP) sau khi ghi nhận mức độ bảo vệ người ngồi trong xe "thấp" và một lỗi "hiếm gặp và nghiêm trọng" về dây an toàn ghế sau.

Suzuki Fronx được thử nghiệm an toàn tại ANCAP vào tuần trước đã gặp một số vấn đề về an toàn. Ảnh: ANCAP

Nguyên nhân là do khả năng chống chịu va chạm của Suzuki Fronx không tốt, dẫn đến dây dai an toàn bị hỏng và bung ra khiến hình nộm phía sau lao mạnh vào lưng ghế hành khách phía trước. Đáng chú ý, khả năng bảo vệ trẻ em chỉ đạt 40%, tương đương mức tối thiểu để đủ điều kiện nhận xếp hạng tổng thể "1 sao" và suýt khiến mẫu xe này rơi xuống mức "0 sao".

Tổ chức này cũng cho biết họ đã báo cáo vụ việc tới các cơ quan quản lý an toàn xe cơ giới của Úc và New Zealand. Theo thông báo mới nhất từ Bộ Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Phát triển khu vực Úc, tổng cộng 324 xe Suzuki Fronx thuộc diện có nguy cơ gặp sự cố ở cơ cấu cuộn dây an toàn ghế sau bên trái, cần phải triệu hồi khẩn cấp.

Lỗi dây an toàn cho hành khách phía sau bên trái được xem là "lỗi nghiêm trọng" khiến Suzuki Fronx bị đánh giá 1 sao từ ANCAP. Ảnh: ANCAP

Lỗi này khiến bộ phận cuộn dây có thể không hoạt động đúng thiết kế, dẫn đến tình trạng dây đai bị bung ra trong các tình huống tai nạn hoặc phanh gấp, làm gia tăng nguy cơ chấn thương, thậm chí tử vong cho người ngồi phía sau.

Trước mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Suzuki đã tạm ngừng bán Fronx trong thời gian chờ kết quả điều tra và khắc phục kỹ thuật. Các chủ xe hiện tại được tổ chức an toàn ANCAP khuyến cáo ngừng sử dụng ghế sau ngay lập tức cho đến khi xe được sửa chữa hoàn tất.

Suzuki Fronx dành cho thị trường Úc và New Zealand được nhập khẩu từ Ấn Độ. Tính đến nay, đã có ít nhất 1.447 chiếc Suzuki Fronx được bán ra tại Úc kể từ đầu năm. Suzuki khẳng định đã khoanh vùng chính xác các xe có khả năng bị ảnh hưởng và sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để tiến hành sửa chữa miễn phí.

Suzuki Fronx tại Việt Nam được nhập khẩu từ Indonesia, không phải nhập từ Ấn Độ như thị trường Úc. Ảnh: Ngô Minh

Đây cũng là mẫu xe Suzuki thứ 2 trong vòng 18 tháng qua bị xếp hạng an toàn 1 sao từ ANCAP, sau trường hợp của Swift hatchback tại Úc. Trước đó, Swift bị đánh giá thấp do thiếu một số chi tiết kết cấu so với phiên bản châu Âu nhưng sau khi được bổ sung, xếp hạng an toàn đã được nâng lên 3 sao.

Các tổ chức an toàn NCAP tại mỗi khu vực có cách thức chấm điểm khác nhau.

Hiện tại, Suzuki Fronx bán tại Việt Nam đều được nhập khẩu từ Indonesia và đã đạt tiêu chuẩn 5 sao của tổ chức đánh giá xe mới Đông Nam Á (ASEAN NCAP). Trong khi đó, tại thị trường Nhật Bản, mẫu SUV cỡ A này chỉ được xếp hạng 4 sao từ tổ chức đánh giá xe mới của nước này (JNCAP).