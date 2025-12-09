Trên thị trường ô tô Việt Nam đang diễn ra một nghịch lý thú vị, đó là những chiếc xe khi bán mới thì ế ẩm nhưng đến khi xuất hiện ở thị trường xe cũ lại trở thành “hàng hiếm”, được nhiều người săn lùng. Suzuki Celerio là trường hợp điển hình nhất.

Suzuki Celerio dù bị khai tử sớm nhưng lại đang trở thành món hời trên thị trường xe cũ. Ảnh: ML

Từng biến mất khá lặng lẽ vào năm 2020 sau chỉ khoảng 2 năm phân phối chính hãng, Suzuki Celerio đã qua sử dụng nay lại thu hút mạnh nhóm khách mua xe lần đầu, đặc biệt là người chạy dịch vụ có tài chính hạn hẹp.

Vì sao chiếc xe từng bị xem là mờ nhạt này lại đang nhận được sự quan tâm của nhiều người? Trong bối cảnh cuối năm 2025, Suzuki Celerio cũ có còn đáng để xuống tiền?

Tại sao một chiếc xe siêu tiết kiệm lại bị "khai tử" sớm?

Theo giới buôn xe cũ lâu năm, Celerio bị "ngã ngựa" khi ở thời điểm bán mới vì 3 nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất là thiết kế của Suzuki Celerio có phần bảo thủ.

Thị trường xe giai đoạn 2018-2020 đang bị chiếm lĩnh bởi những mẫu xe hạng A trẻ trung, nhiều trang bị như Hyundai Grand i10 hay KIA Morning. Trong khi đó, Suzuki lại trình làng một chiếc xe mang phong cách cục mịch và đơn điệu, không hợp thị hiếu người Việt vốn rất chú trọng ngoại hình.

Ngoại hình của Suzuki Celerio không thật sự bắt bắt, nếu không nói là đơn điệu. Ảnh: Khương Duy

Thứ hai, sự xuất hiện của VinFast Fadil với động cơ 1.4L mạnh mẽ và chính sách giá "hủy diệt" đã bóp nghẹt các mẫu xe hạng A nhập khẩu yếu thế như Suzuki Celerio hay Toyota Wigo thời điểm đó.

Thứ ba, Celerio được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, nguồn cung không chủ động và doanh số thấp khiến mẫu xe trở nên khó duy trì. Khi đơn đặt hàng giảm, các đại lý không còn mặn mà, tạo ra chuỗi đứt gãy nguồn hàng và đẩy mẫu xe tới kết cục rút lui.

Đáng nói, giá bán thời điểm đó của Celerio đã chạm mức thấp nhất phân khúc (329–359 triệu đồng) nhưng vẫn không thể cạnh tranh trong bối cảnh thị trường lúc bấy giờ.

Ưu điểm của Suzuki Celerio cũ

Theo chia sẻ từ một người buôn xe cũ Lê Thành Đạt (Xuân Phương, Hà Nội), Celerio mang trọn tinh thần truyền thống của thương hiệu Suzuki: bền bỉ, tiết kiệm và “lành như cục đất”. Những ai ưu tiên sự ổn định sẽ hiểu vì sao mẫu xe này dần trở thành lựa chọn được ưa chuộng.

Suzuki Celerio là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc xe đô thị hạng A. Ảnh: ML

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu chính là điểm sáng lớn nhất. Trang bị động cơ 1.0L 3 xi-lanh, Celerio chỉ tiêu thụ 3,77–4,1L/100 km đường trường và 5,27–6,08L/100 km đường phố. Theo công bố của nhà sản xuất, Suzuki Celerio là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất trong phân khúc xe hạng A.

Trong thời buổi giá xăng biến động, mức tiêu thụ này giúp chủ xe tiết kiệm cả chục triệu đồng mỗi năm so với đi các mẫu xe cùng phân khúc có dung tích lớn hơn (1.2L-1.4L).

Ở bên trong, không gian ngồi của Celerio cũng là điểm khiến nhiều người bất ngờ. Nhờ có trần xe cao, thiết kế vuông vức, chiếc xe mang lại sự thoải mái cho cả người cao trên 1m75 ngồi hàng ghế sau. Đây là một lợi thế mà KIA Morning đời cũ khó theo kịp.

Không gian hàng ghế sau của Celerio rộng rãi hơn một số đối thủ cùng phân khúc. Ảnh: ML

Người dùng trong các hội nhóm Suzuki Celerio đánh giá khung gầm và dàn đồng của mẫu xe này khá chắc chắn do xe nhập Thái. Hệ thống điện và điều hòa bền bỉ theo đúng phong cách “nồi đồng cối đá” của Suzuki, ít hỏng lặt vặt, vận hành ổn định qua thời gian.

Nhược điểm của Suzuki Celerio

Đổi lại mức giá rẻ và chi phí sử dụng thấp, Celerio cũng có không ít hạn chế. Động cơ 1.0L cho công suất chỉ 67 mã lực nên khi chạy trên cao tốc hoặc muốn vượt xe chạy cùng chiều, người lái cần phải "lấy đà" và tính toán kỹ. Động cơ 3 xi-lanh cũng hơi rung và ồn hơn khi chạy không tải.

Trang bị của Suzuki Celerio khá "nghèo nàn", toàn nhựa và nỉ, không có màn hình giải, người dùng thường phải độ thêm các chi tiết này. Ảnh: ML

Nội thất của Celerio khá "nghèo nàn", gần như không có gì để hỏng. Ghế nỉ, điều hòa chỉnh cơ, không màn hình giải trí, chìa khóa cơ... Với những ai thích trang bị hiện đại, Celerio không đáp ứng được.

Khả năng cách âm chỉ ở mức chấp nhận được. Ở tốc độ 50–80 km/h, tiếng gió và lốp vọng vào cabin khá rõ. Mặc dù đây là tình trạng chung của xe hạng A, Celerio có phần kém hơn một chút so với Hyundai Grand i10 hay Toyota Wigo cùng đời.

Về phụ tùng, linh kiện bảo dưỡng cơ bản rất rẻ và dễ kiếm. Tuy nhiên, phụ tùng thân vỏ như đèn, cản, cửa… đôi khi phải đặt hàng chờ lâu hơn so với xe lắp ráp trong nước.

Giá xe Suzuki Celerio cũ ở thời điểm năm 2025

Do tính tiết kiệm và độ ổn định cao, ít chủ xe muốn bán, khiến lượng xe rao trên thị trường không nhiều. Tham khảo tại một số sàn giao dịch xe cũ nền tảng số, Suzuki Celerio MT (Số sàn) đời 2018-2019 đang có giá khoảng 170-190 triệu đồng. Còn Suzuki Celerio CVT (Số tự động) đời 2018-2020 có giá khoảng 210-245 triệu đồng. Mức giá tham khảo (có thể dao động tùy chất xe và ODO).

Giá xe Suzuki Celerio cũ hiện đang dao động từ 170-245 triệu đồng. Ảnh: Chotot

Theo anh Đạt, với tầm giá hơn 200 triệu đồng, việc mua được một chiếc xe số tự động, nhập Thái, đời chỉ 5–6 năm là lựa chọn có tính thanh khoản tốt. So với các mẫu xe cùng đời như VinFast Fadil (250-350 triệu đồng) hay Hyundai Grand i10 (200-320 triệu đồng), Celerio thường rẻ hơn 30–60 triệu đồng, đúng nghĩa “xe thực dụng giá mềm”.

Ai nên mua Suzuki Celerio cũ không?

Với Suzuki Celerio, mẫu xe này phù hợp với người mua lần đầu, tài xế chạy dịch vụ hoặc những ai coi trọng tính kinh tế hơn hào nhoáng. Trong bối cảnh kinh tế 2025 còn nhiều khó khăn, việc sở hữu một chiếc xe “ăn xăng như ngửi”, chi phí sử dụng thấp, độ bền cao là lựa chọn mang tính kinh tế rõ ràng.

Trên thị trường xe cũ, Suzuki Celerio 2018-2020 hiện đang có mức giá rẻ hơn các đối thủ cùng đời từ 30-60 triệu đồng. Ảnh: ML

Nói tóm lại, Suzuki Celerio cũ giống như một "bát cơm nguội", nhìn thì không hấp dẫn như phở hay bún bò nhưng lúc đói lòng (tài chính hạn chế) thì nó lại là món chắc bụng nhất. "Nếu tìm được một chiếc xe chủ cũ đi giữ gìn, bảo dưỡng đầy đủ, đừng ngần ngại chốt ngay vì dòng này hở ra là mất", anh Đạt khẳng định.

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!