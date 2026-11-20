Bốn cặp tứ kết Nations League vừa được xác định, với những trânh đấu hấp dẫn giữa Na Uy vs Anh, Tây Ban Nha vs Pháp, Hà Lan vs Bồ Đào Nha, Bỉ vs Đức.

Đây sẽ là lần đầu tiên đoàn quân HLV Thomas Tuchel chạm trán Na Uy kể từ vòng tứ kết World Cup 2026, nơi tuyển Anh giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Jude Bellingham.

Tại Nations League, tuyển Anh kết thúc với ngôi đầu bảng A sau chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Tây Ban Nha tại Madrid.

Anh từng đánh bại Na Uy tại World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch World Cup - Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Pháp tại tứ kết.

Hai ông lớn của bóng đá châu Âu sẽ tái ngộ lần đầu tiên kể từ trận bán kết World Cup 2026, khi La Roja giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro.

Hai cặp đấu tứ kết còn lại là Hà Lan gặp Bồ Đào Nha và Bỉ đối đầu với Đức.

Bốn cặp đấu tứ kết sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau. Các đội giành chiến thắng sẽ góp mặt tại vòng chung kết Nations League vào tháng 6.

Lễ bốc thăm cũng xác định các cặp đấu tiềm năng tại bán kết. Tuyển Anh có thể chạm trán kỳ phùng địch thủ Đức nếu Tam sư vượt qua Na Uy và đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đánh bại Bỉ.

Ở nhánh đấu còn lại, đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Pháp sẽ đối đầu đội thắng trong cuộc so tài giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha.