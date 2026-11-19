Mauricio Pochettino chỉ có vài ngày làm việc với MU trước chuyến đi tới Anfield. Nhưng ngay khi ông còn dẫn dắt tuyển Mỹ, các trợ lý đã sang Manchester chuẩn bị cho trận Liverpool.

Mauricio Pochettino khép lại nhiệm kỳ với tuyển Mỹ bằng chiến thắng 2-0 trước Haiti ở Cincinnati. Ông lên máy bay ngay trong đêm, vượt Đại Tây Dương và đến Manchester hôm thứ Tư, ngày 18/11 (giờ địa phương).

Đến Chủ nhật (23h30 theo giờ Hà Nội), ông sẽ đứng ở khu kỹ thuật sân Anfield, chỉ đạo một đội bóng đang xếp thứ 18 Premier League trong trận đấu mà cả hai phía đều có lý do để nhớ rất lâu.

Lịch trình ấy phần nào giải thích vì sao công việc của Pochettino tại MU bắt đầu trước cả khi ông đặt chân đến Anh. Sau khi tuyển Mỹ thắng Haiti 6-0 ở lượt đi tại Miami, trợ lý Jesus Perez, HLV thủ môn Toni Jimenez và HLV thể lực Sebastiano Pochettino đã sang Manchester. Họ bắt tay vào việc ở Carrington với nhóm cầu thủ không lên tuyển, còn Pochettino ở lại Mỹ để hoàn thành trận lượt về.

HLV Pochettino chính thức ngồi "ghế nóng" MU. - Ảnh: MUFC

MU đã chuẩn bị từ trước

“Đó là kế hoạch đã thống nhất khi chúng tôi đạt thỏa thuận với MU và tuyển Mỹ”, Pochettino giải thích trước trận ở Cincinnati. Theo ông, các cộng sự đi trước để chuẩn bị mọi thứ, bởi từ lúc phần còn lại của ban huấn luyện đến Manchester vào thứ Tư, công việc sẽ diễn ra liên tục. Những cầu thủ làm nhiệm vụ quốc tế dự kiến trở lại vào thứ Năm, để lại một khoảng thời gian rất ngắn cho các buổi tập với đội hình đầy đủ.

Pochettino từng có nhiều năm làm việc ở Premier League, khi dẫn dắt Southampton, Tottenham và Chelsea, nên ông hiểu sức ép của một chuyến làm khách tại Anfield.

Bản thân Poche cũng từng nhiều lần hứng chịu nỗi đau khi đối mặt Liverpool. “The Kop” là đối thủ mà ông gặp nhiều thứ hai trong sự nghiệp, với 19 trận - chỉ sau Man City (23). Ông thắng 3 và thua đến 11 lần.

Chiến thắng gần nhất của Pochettino trước Liverpool diễn ra từ tháng 10/2017. Trong những thất bại của ông, có 2 trận chung kết - Champions League 2018/19 và League Cup 2023/24.

Đối với Pochettino, việc cấp thiết hơn trong những ngày đầu là biết ai đủ thể lực thi đấu, ai có thể đáp ứng yêu cầu khi MU mất bóng và đội hình nào giữ được cự ly khi Liverpool tăng tốc. Tân HLV “Quỷ đỏ” đã trao đổi với các bộ phận ở CLB để nắm tình trạng cầu thủ. Từ những thông tin ấy, ông phải quyết định mình có thể đòi hỏi đến đâu ngay trong trận đầu.

Hai năm dẫn dắt một đội tuyển cũng cho Pochettino kinh nghiệm làm việc trong những đợt tập trung ngắn. Bài toán ở Anfield có nét tương tự.

Ông được fan "Quỷ đỏ" kỳ vọng sẽ vực dậy con tàu MU đang đắm tại Premier League - Ảnh: MUFC

Một buổi tập có thể được dùng để thống nhất lúc nào cả đội dâng lên gây sức ép, lúc nào cần lùi về và ai sẽ nhận đường chuyền đầu tiên khi đoạt bóng. Với vài ngày chuẩn bị, những chỉ dẫn ấy có giá trị nếu cầu thủ thực hiện được ngay khi đối phương đẩy nhịp độ lên cao.

Lời thách thức ở Anfield

Khi DaMarcus Beasley, người từng khoác áo Man City theo dạng cho mượn, nói trên TNT Sports rằng Manchester mang màu xanh và sẽ luôn như vậy, Pochettino đáp ngay: “Không đời nào. Anh cứ chờ xem. Cho tôi thời gian”.

Lời đáp hướng đến Man City, nhưng thử thách đầu tiên của ông lại đến từ Liverpool. Và lịch thi đấu chỉ cho ông đúng vài ngày để đưa ra câu trả lời đầu tiên trên sân.

Liverpool của Andoni Iraola có thể buộc MU lùi sâu ngay từ đầu. Khi ấy, điều đáng xem là đội khách có giữ được đường chuyền thoát ra sau khi giành lại bóng hay chỉ phá lên rồi tiếp tục chịu sức ép.

Nếu các tiền vệ đứng quá xa hàng thủ, MU sẽ khó đưa bóng qua giữa sân. Nếu cả đội dâng lên thiếu đồng bộ, khoảng trống phía sau sẽ mở ra. Hai tình huống ấy đủ để thấy Pochettino cần các cầu thủ hiểu nhau đến mức nào, dù mới gặp họ vài ngày.

Vị trí thứ 18 khiến mỗi điểm số đều có ý nghĩa với MU. Một kết quả tốt ở Anfield sẽ cho Pochettino thêm thời gian và cho cầu thủ lý do để tin vào những yêu cầu mới. Ngay cả khi Liverpool kiểm soát phần lớn trận đấu, MU vẫn có thể cho thấy họ đủ tổ chức để chịu sức ép và đủ chủ động để buộc đối thủ phải lùi về.

Pochettino đã xin thời gian khi nói về chuyện thay đổi vị thế của MU ở thành phố Manchester. Trên sân Anfield, lời thách thức của Poche có thể bắt đầu từ một việc cụ thể hơn nhiều: buộc Liverpool phải dè chừng mỗi khi “Quỷ đỏ” đoạt lại bóng.