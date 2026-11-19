Mauricio Pochettino đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington, sẵn sàng bắt tay ngay vào công việc ở MU.

Thử thách đầu tiên của ông là chuyến làm khách trên sân Anfield của đại kình địch Liverpool vào Chủ nhật (22/11).

Chiến lược gia 54 tuổi chia tay tuyển Mỹ sau khi dẫn dắt đội bóng này đánh bại Haiti với tổng tỷ số 8-0 sau hai lượt trận ở tứ kết CONCACAF Nations League.

Pochettino đến trung tâm huấn luyện Carrington - Ảnh: MUFC

Giờ đây, ông đối mặt với nhiệm vụ vực dậy MU - đội bóng đã rơi xuống nhóm xuống hạng tại Ngoại hạng Anh.

Cựu HLV Tottenham đồng ý tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford từ tuần trước, sau khi Michael Carrick bị sa thải.

Dưới thời Carrick, Quỷ đỏ trải qua chuỗi trận bết bát, chỉ giành được một chiến thắng tại Premier League kể từ đầu mùa.

Pochettino có mặt tại Carrington vào sáng hôm qua (18/11), chỉ vài giờ sau khi đáp xuống sân bay Manchester trên chiếc chuyên cơ Gulfstream G700 trị giá 70 triệu bảng.

MU đăng đoạn video ghi lại cảnh ông bước xuống xe tại trung tâm huấn luyện, kèm dòng chú thích "Ông ấy đã đến. Chào mừng Mauricio Pochettino đến với Manchester United!"

Khi được quản trị viên mạng xã hội CLB chào đón, Pochettino mỉm cười đáp lời. "Cảm ơn rất nhiều! Tôi rất háo hức khi có mặt ở đây. Được làm việc tại một CLB tuyệt vời như thế này thật vinh dự. Tôi rất mong được bắt đầu công việc."

Pochettino chỉ có vài ngày để chuẩn bị cho đội bóng mới trước chuyến hành quân tới Anfield.

Các cộng sự lâu năm của ông gồm Jesus Perez, Miguel D’Agostino và HLV thủ môn Toni Jimenez đã cùng ông gia nhập MU. Con trai ông - Sebastiano sẽ tham gia BHL với vai trò chuyên gia khoa học thể thao.