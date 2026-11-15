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Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm
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Haaland luôn bị theo sát
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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
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Sang hiệp hai, Nusa khai thông bế tắc trận đấu
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Hưng phấn dâng lên, Na Uy có bàn thứ hai nhờ công Schjelderup
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Niềm vui của các cầu thủ chủ nhà
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David Brooks gỡ lại một bàn cho Na Uy ở phút 79
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Nhưng đến cuối trận, Erling Haaland ấn định tỷ số 3-1
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Na Uy tiếp tục trình diễn phong độ ấn tượng
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Chiến thắng thuyết phục của Na Uy

Nguồn ảnh: Uefa, X Wales