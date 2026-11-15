Dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp, tuyển Đức thi đấu ngày càng tiến bộ và vừa đánh bại chủ nhà Serbia 3-1 tại Nations League.
Nguồn ảnh: Uefa, X Wales
Tây Ban Nha không mấy khó khăn đánh bại chủ nhà CH Séc 2-0 nhờ các pha lập công của Alex Baena và Marc Pubill.
Chủ nhà Italia của Roberto Mancini lật ngược thế trận sau khi thủng lưới sớm, đánh bại tuyển Pháp do Zinedine Zidane dẫn dắt với kết quả bất ngờ 3-1.
Bị dẫn bàn từ sớm nhưng Italia đã vùng lên mạnh mẽ để hạ gục Pháp 3-1, trong trận cầu ở Nations League.