Nhà đông con

Hoàng Hồng Lam (SN 1993, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An) là người con thứ 2 trong gia đình có 9 anh chị em. Anh cả của Lam là Hoàng Thanh Hiếu (SN 1990) và phía dưới là 7 người em (3 trai, 4 gái).

Bố mẹ Lam làm nghề nông và nuôi tôm cá. Nhà đông con, bố mẹ chị không quản ngại công việc nặng nhọc, lam lũ sớm hôm nuôi các con khôn lớn, trưởng thành.

Hai anh em Thanh Hiếu (hàng trên cùng thứ 3 từ trái sang) và Hồng Lam (hàng trên cùng thứ 2 từ trái sang) bên gia đình

Dù gia đình có lúc khó khăn, nhưng điều khiến Lam ghi nhớ trong lòng không phải những lúc thiếu thốn mà là khoảnh khắc ấm áp khi gia đình quây quần bên nhau. Trong năm tháng bố mẹ “bám lấy ao tôm” để nuôi các con khôn lớn, anh chị em Lam cũng yêu thương, chăm bẵm lẫn nhau.

Cảnh tượng anh cả, chị hai đút cho các em ăn, tắm rửa cho các em và chăm sóc mẹ khi sinh nở... đã quá quen thuộc trong căn nhà nhỏ của Hồng Lam.

“Anh em tôi sống tình cảm, luôn yêu thương và nâng đỡ nhau. Đó là điều cha mẹ tôi tự hào nhất”, Lam chia sẻ.

Xây nhà chung vách, sống thuận hòa

Sự đoàn kết dường như trở thành truyền thống gia đình, được anh em Lam ghi nhớ từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành. Với riêng Lam và người anh trai cả, sự đoàn kết và hòa thuận được thể hiện rõ nét hơn.

Thanh Hiếu và Hồng Lam thuở nhỏ bên mẹ

Cách đây 10 năm, Lam và anh trai Thanh Hiếu được cha mẹ tổ chức cưới, hỏi cùng ngày. Ngày Hiếu đón dâu về cũng là ngày Lam nhận sính lễ hỏi cưới từ phía nhà trai. Với sự tham dự của họ hàng 3 bên gia đình, cha mẹ Lam làm 100 mâm cỗ mời mọi người chung vui, mừng cho đám cưới của con trai và đám hỏi của con gái.

“Thời điểm đó, cả tôi và anh trai đều đã có người thương, xác định tiến đến hôn nhân. Ban đầu, nhà tôi định làm đám cưới cho anh trai trước rồi làm đám hỏi cho tôi sau. Nhưng cuối cùng, cha mẹ tôi và các bên thông gia thống nhất tổ chức chung một ngày cho đông vui”, Lam kể.

Được tổ chức cưới hỏi cùng ngày với anh trai, Lam thấy hạnh phúc nhân đôi bởi khoảnh khắc trọng đại của mình được gắn với người thân ruột thịt.

Hai anh em Hồng Lam tổ chức cưới, hỏi cùng ngày

Sau khi kết hôn, Lam vẫn sống gần nhà bố mẹ ruột. Chàng rể làm chung đầm tôm với cha mẹ vợ nên mối quan hệ càng khăng khít hơn.

Năm 2018, Lam và anh trai được bố mẹ cho chung một miếng đất. Hai anh em quyết định cất 2 căn nhà trên cùng mảnh đất đó và chuyển về sống cạnh nhau. Quyết định này được nàng dâu và chàng rể ủng hộ nhiệt tình.

“Mảnh đất ở ngay gần nhà bố mẹ tôi nên đại gia đình vẫn quây quần, gần gũi như xưa”, Lam nói.

7 năm qua, trong hai căn nhà chung vách, gia đình Lam và gia đình anh trai sống hòa thuận với nhau. Em rể hợp tính với anh vợ, lại làm việc chung ở đầm tôm nên càng thân thiết.

“Hai gia đình dù sinh hoạt, ăn uống riêng rẽ nhưng vẫn gắn bó. Nhà ai thiếu cái gì thì sang nhà còn lại mượn hoặc xin. Hai bên giúp nhau trông nhà, đưa đón con đi học. Hôm nào nhà bên này bận thì lại kéo nhau qua nhà bên kia ăn, thi thoảng rảnh thì sang nhà cha mẹ làm cơm sum vầy”, Lam kể.

Hai căn nhà chung vách của anh em Lam

Trong những năm tháng ấy, kỷ niệm khiến Lam nhớ nhất là vào một tối mất điện, hai gia đình kéo ghế ra sau vườn ngồi nói chuyện. Gió thổi mát rượi, hai cặp vợ chồng trẻ nhìn ngắm các con chơi đùa, rồi kể cho nhau nghe kỷ niệm thời ấu thơ.

Dù giản dị và mộc mạc nhưng trong khoảnh khắc ấy, Lam cảm nhận rõ sự gắn bó khăng khít và hạnh phúc khi "nhìn sang bên cạnh là thấy người thân".

Dù có lúc đôi bên gia đình bất đồng quan điểm, nhưng mỗi người đều hiểu rõ “nhân vô thập toàn” nên sẵn sàng bỏ qua lỗi nhỏ của nhau để vun vén.

“Cha mẹ luôn cặn dặn chúng tôi phải yêu thương, đỡ đần nhau. Cứ sống lương thiện thì ắt có phúc, có phần.

Và quan trọng hơn cả, cha mẹ tôi đối xử công bằng với 9 người con nên chúng tôi biết cảm thông, tôn trọng lẫn nhau. Tình cảm anh em cũng vì thế mà thêm gắn bó”, Lam chia sẻ.

Vợ chồng Hồng Lam (áo trắng) bên vợ chồng anh trai Thanh Hiếu

Từ tận đáy lòng, Lam thấy biết ơn và hạnh phúc khi được sống giữa tình thương gia đình. Nhà đông con không phải lúc nào cũng rộn ràng, náo nhiệt nhưng ngay cả trong khoảnh khắc bình dị nhất, chị vẫn cảm nhận được sức mạnh của tình thân.

Ảnh: NVCC