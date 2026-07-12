Anh em ruột xây nhà chung sân

Anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1981, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là anh trai cả trong gia đình có 3 anh em, dưới anh là một em gái và một em trai. Tất cả đều đã lập gia đình.

Bố mẹ anh Dũng đã ngoài 75 tuổi. Trước đây, khi anh lập nghiệp xa nhà, bố mẹ và em trai út vẫn sống trong căn nhà ba gian được xây dựng trên mảnh đất 1.000m2 của gia đình. Em gái anh lấy chồng và sống ở tỉnh Bình Dương cũ (nay là TPHCM).

Nhiều năm qua, anh Dũng và em trai út vẫn luôn mong trong tương lai có thể xây hai căn nhà cạnh nhau, vừa quây quần, vừa thuận tiện chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ tuổi già.

Hai căn nhà giống nhau, chung sân, chung cổng của anh Dũng và em trai

Và mong muốn ấy đã trở thành sự thật. Năm 2024, sau biến cố lớn của cuộc đời và sau khi chuyển về làm việc gần nhà, anh quyết định dỡ căn nhà cũ, xây căn nhà mới rộng 150m2 theo kiến trúc nhà vườn.

Một năm sau, em trai anh cũng xây căn nhà vườn tương tự trên mảnh đất của gia đình, ngay cạnh căn nhà của anh, không có tường rào, chung sân và chung cổng.

“Lúc tôi xây nhà, khu sân vườn và tường rào chưa hoàn thiện. Khi em trai xây nhà, tôi đã hoàn thiện nốt không gian xung quanh.

Phía trước căn nhà là khoảng sân rộng và một mảnh vườn để trồng rau, nuôi gà, cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình. Đó cũng là không gian sinh hoạt chung của cả nhà”, anh Dũng chia sẻ.

Anh Dũng bên em trai, bố mẹ, em gái ruột và em dâu (từ phải sang)

Bố mẹ anh Dũng phấn khởi khi các con đồng lòng xây dựng tình đoàn kết trong gia đình.

Anh nhớ mãi câu nói của bố: “Bố mẹ tích cóp cả đời, chỉ để lại được cho các con mảnh đất này. Tiền bạc thì bao nhiêu cũng hết, giờ các con có chí hướng xây nhà gần nhau để sống quây quần như thế, bố rất mừng”.

Anh Dũng thừa nhận, khi quyết định xây hai căn nhà cạnh nhau, chung sân, chung cổng, hai anh em đã xác định phải có mục tiêu vun vén cho hạnh phúc chung của gia đình, không sống ích kỷ, cá nhân. Điều quan trọng nhất là trong cuộc sống thường ngày phải yêu thương và nhường nhịn nhau.

Tình cảm gia đình

Anh Dũng chia sẻ, vợ chồng anh ly hôn cách đây 4 năm, con anh hiện sống cùng mẹ.

Chính vì hoàn cảnh như vậy, anh càng trân trọng hơn cuộc sống hiện tại, khi hàng ngày được quây quần bên bố mẹ, các em và các cháu.

Khoảng sân và khu vườn là không gian sinh hoạt chung của đại gia đình

Nhà anh hiện có 7 thành viên, dù có 2 căn nhà lớn nhưng dùng chung một bếp và ăn cùng một mâm.

Mỗi bữa tối, gia đình anh đều chờ đông đủ các thành viên về nhà mới dọn cơm. Sau bữa cơm tối, đại gia đình lại cùng xem tivi hoặc ngồi ở hiên nhà hóng mát.

Bố mẹ anh hàng ngày lo dọn dẹp nhà cửa, làm vườn, chăm chút cho đàn gà, đàn lợn. Việc nấu nướng đa phần do mẹ anh và em dâu đảm nhiệm. Mỗi ngày đi làm về đều được quây quần bên mâm cơm gia đình, anh luôn thấy ấm lòng.

“Về chi phí sinh hoạt, chúng tôi không phân chia hay đóng góp rạch ròi, chỉ đơn giản là mỗi người để ý một chút. Rau có sẵn trong vườn, thức ăn thì cùng nhau mua bỏ vào tủ lạnh để đến bữa lấy ra nấu.

Tiền điện, nước hay các khoản chi phí khác cũng vậy, chỉ cần mỗi người tự giác để ý là mọi việc êm xuôi”, anh Dũng chia sẻ.

Anh Dũng cho rằng, may mắn lớn nhất của anh là được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ thương yêu các con, anh em ruột thịt đoàn kết, nâng đỡ nhau.

Anh nhớ mãi, năm 2022, anh từng gặp thất bại trong chuyện làm ăn. Biến cố ấy khiến anh suy sụp tinh thần, tưởng như khó có thể vực dậy.

Giữa lúc đó, bố mẹ cùng anh em ruột đã trở thành điểm tựa, vừa hỗ trợ anh về mặt kinh tế, vừa hết lòng động viên, khích lệ để anh có niềm tin bước tiếp.

“Lúc đó, tôi càng nhận ra sự quý giá của tình thân. Các mối quan hệ ngoài kia có thể khó lường nhưng người thân thì vẫn luôn yêu thương và sát cánh cùng chúng ta”, anh Dũng chia sẻ.

Tuổi 45 vẫn được sống cùng bố mẹ, mỗi ngày đều được gặp gỡ, trò chuyện với người thân, anh Dũng cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Càng sống chung, anh càng trân quý tình cảm gia đình và hy vọng, tình cảm ấy sẽ được gìn giữ thật dài lâu.

“Cũng có thể, một ngày nào đó tôi sẽ đi bước nữa. Tôi mong bạn đời sẽ có cùng suy nghĩ và mong muốn giống tôi, biết vun vén cho một đại gia đình đoàn kết, đầm ấm”, anh Dũng bày tỏ.

Ảnh: NVCC