Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt Trần Nhật Trung và Trần Nhật Quốc, cùng 17 tuổi, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 13/8, cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn bị kẻ gian phá khóa, đột nhập lấy nhiều điện thoại trị giá hơn 400 triệu đồng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm.

Hai anh em cùng tang vật vụ trộm. Ảnh: CACC

Từ dấu vết thu thập tại hiện trường, cảnh sát xác định Trung và Quốc là nghi phạm. Sau khi gây án, hai anh em rời Đà Nẵng ra TP Huế lẩn trốn và tìm cách tiêu thụ số điện thoại trộm được.

Khoảng 9h ngày 14/8, lực lượng cảnh sát bắt giữ Trung và Quốc khi cả hai đang ở một nhà nghỉ trên đường Phan Chu Trinh, TP Huế.

Theo lời khai ban đầu, Quốc chạy xe máy chở Trung đi tìm các cửa hàng điện thoại sơ hở để trộm. Trên đường đi, hai người nhặt một cây xà beng tại công trình xây dựng để làm công cụ phá cửa.

Khi đến cửa hàng điện thoại số 170 Lê Văn Hiến, Quốc đứng ngoài cảnh giới, Trung dùng xà beng phá khóa rồi đột nhập. Thấy một chùm chìa khóa trên kệ sửa chữa, Trung lấy mở tủ kính, gom điện thoại bỏ vào thùng carton rồi mang ra ngoài. Sau đó, cả hai đưa số tài sản trộm được ra TP Huế.

Công an đã thu giữ 28 điện thoại iPhone, trong đó 27 chiếc được xác định là tang vật vụ trộm, cùng xe máy và cây xà beng được sử dụng để gây án.