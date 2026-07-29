CLIP (Nguồn: CACC):

Ngày 29/7, lãnh đạo Công an xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện một đoạn video TikTok ghi cảnh một thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe máy khi tham gia giao thông.

Qua xác minh, công an xác định người điều khiển phương tiện là Nguyễn Thành Đạt (SN 2010, trú xã Phúc Trạch).

Tại buổi làm việc, Đạt thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết nhận thức được việc làm của mình là trái quy định pháp luật và đăng video lên mạng nhằm "câu view".

Hai đối tượng Đạt và Bảo bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Tiếp tục đấu tranh, công an xác định chiếc Honda Vision mà Đạt sử dụng là do trộm cắp mà có. Đạt cùng Nguyễn Văn Bảo (SN 2010, cùng trú xã Phúc Trạch) đã trộm chiếc xe này tại xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An.

Công an xã Phúc Trạch đã phối hợp với Công an xã Đức Châu bàn giao hai đối tượng cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo xã Phúc Trạch cho biết, Đạt và Bảo đã bị cơ quan công an khởi tố về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.