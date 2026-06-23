Những hình ảnh lưu giữ từ thập niên 1960-1970 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ trước nhan sắc rạng rỡ của
NSND Lệ Thủy thời thanh xuân. Từ những bức chân dung đen trắng cho đến các tấm ảnh màu được chụp trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, nữ nghệ sĩ sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, nền nã nhưng vẫn đầy sức hút.
Ở những bức ảnh thuở thiếu nữ, Lệ Thủy gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và sống mũi hài hòa. Nét đẹp của bà không thuộc kiểu sắc sảo, kiêu sa mà mang vẻ trong trẻo, hiền hậu đặc trưng của người con gái Nam Bộ. Ánh mắt có chiều sâu cùng nụ cười nhẹ luôn tạo cảm giác gần gũi, chân thành với người đối diện.
Lệ Thủy tên thật là Dương Thị Lệ Thủy, sau đổi thành Trần Thị Lệ Thủy, sinh ngày 20/5/1948 tại Vĩnh Long trong một gia đình nông dân nghèo có 8 anh chị em. Là chị cả trong nhà, bà sớm theo gia đình lên Sài Gòn mưu sinh và theo học tại trường Khánh Hội.
Năng khiếu ca cổ của bà được phát hiện từ rất sớm. Năm 10 tuổi, Lệ Thủy được nghệ sĩ Tư Long giới thiệu học với thầy Năm Truyền, rồi tiếp tục học bài bản cải lương với nhạc sĩ Tám Đen. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có khai sinh để tiếp tục đến trường, Lệ Thủy phải nghỉ học sớm, gia nhập đoàn Trâm Vàng từ những công việc hậu trường trước khi được giao vai diễn chính thức.
Bước ngoặt lớn đến khi bà chuyển về đoàn Kim Chung, được soạn giả Ngọc Văn nhận làm con nuôi và tạo nhiều điều kiện phát triển. Năm 1963, mới 15 tuổi, Lệ Thủy đã trở thành đào chính của đoàn Kim Chung 3, diễn cặp cùng nghệ sĩ Thanh Hải trong nhiều vở nổi tiếng như:
Bẽ bàng duyên mới, Sương gió bến Tầm Vương.
Năm 1964, khi vừa tròn 16 tuổi, bà đoạt huy chương Vàng triển vọng Giải Thanh Tâm - một trong những giải thưởng danh giá nhất của sân khấu cải lương thời bấy giờ - đưa tên tuổi Lệ Thủy đến gần hơn với công chúng. Khi bước vào giai đoạn thành danh, nhan sắc của bà càng thêm mặn mà. Những kiểu tóc thịnh hành của thập niên 1960 - 1970 cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên những đường nét thanh thoát trên gương mặt Lệ Thủy.
Năm 1970, Lệ Thủy chuyển về đoàn Kim Chung 5 và kết hợp cùng nghệ sĩ Minh Phụng tạo thành cặp đào kép ăn ý bậc nhất sân khấu cải lương. Qua các vở
Xin một lần yêu nhau, Đêm lạnh chùa hoang, Kiếp nào có yêu nhau, cả 2 được báo giới thời đó phong tặng danh hiệu "Bão biển đang dâng cao" vì mang lại doanh thu cao cho đoàn.
Lệ Thủy sở hữu chất giọng kim pha thổ hiếm có, giàu cảm xúc và có độ ngân vang đặc biệt. Báo chí Sài Gòn trước năm 1975 từng gọi bà là "giọng ca chuông ngân". Chính chất giọng riêng biệt ấy đã tạo nên thương hiệu nghệ thuật Lệ Thủy suốt nhiều thập niên.
Sau năm 1975, bà tiếp tục hoạt động tại Đoàn Văn công TPHCM. Năm 1984, Lệ Thủy tham gia đoàn lưu diễn Tây Âu cùng Bạch Tuyết, Diệp Lang, Ngọc Giàu, Minh Vương, sau đó cùng các đồng nghiệp thành lập Đoàn Nghệ thuật 2/84. Hàng loạt vở diễn ăn khách tiếp tục ra đời:
Tô Ánh Nguyệt, Đời cô Lựu, Áo cưới trước cổng chùa, Trắng hoa mai, Kiếp chồng chung.
Trong sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ, bà được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 1993, NSND năm 2012, nhiều lần được bình chọn là nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất và gần đây nhất là Giải thưởng Đào Tấn năm 2024. Về đời tư, năm 1973 bà kết hôn với ông Dương Đình Trúc và có 3 người con, trong đó con trai thứ hai là ca sĩ Dương Đình Trí.
Năm 2009, hai mẹ con thực hiện liveshow
Bước chân hai thế hệ, mở đầu cho thương hiệu nghệ thuật gắn bó với khán giả đến tận ngày nay. Nhiều khán giả nhận xét rằng nếu chỉ nhìn ảnh, khó có thể tin đây là một nghệ sĩ xuất thân từ gia đình nghèo khó, từng trải qua tuổi thơ nhiều vất vả.
Gần 80 tuổi, NSND Lệ Thủy hiện vẫn giữ được nét phúc hậu và nụ cười quen thuộc từng làm say lòng nhiều thế hệ khán giả. Thần thái đằm thắm, sự gần gũi và phong cách sống giản dị vẫn khiến bà luôn được công chúng yêu mến và luôn nổi bật trên sân khấu cũng như trong những bức ảnh được lưu giữ đến tận hôm nay.
Nhìn lại những hình ảnh từ thuở thiếu nữ, người hâm mộ càng thêm trân trọng một nhan sắc đẹp tự nhiên cùng một cuộc đời nghệ thuật bền bỉ, đáng ngưỡng mộ.
"Nhật ký đời tôi" - NSND Lệ Thuỷ:
Lê Quang Thanh Tâm
Ảnh, video: Tư liệu
NSND Lệ Thủy: 'Hôn nhân như tổ chim, người vợ phải vun vén mới lâu dài'
"Ở ngoài, có thể Lệ Thủy nổi tiếng đình đám, nhưng khi đã bước vào thềm nhà thì tôi bỏ hết những điều đó sau gót chân" - NSND Lệ Thủy chia sẻ.