1. Người anh hùng nào hy sinh khi mới 14 tuổi, là người dân tộc Nùng?
Anh hùng Lê Văn Tám
- Anh hùng Vừ A Dính0%
- Anh hùng Kim Đồng
Theo Cổng thông tin của tỉnh Cao Bằng, anh Kim Đồng, người dân tộc Nùng, sinh năm 1929 tại Cao Bằng. Anh Kim Đồng hy sinh ngày 15/2/1943 trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ cán bộ cách mạng, khi mới 14 tuổi.
2. Tên thật của người anh hùng thiếu niên này là gì?
Nông Văn Dền
- Nông Văn Thàn0%
Nông Văn Dền
Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Anh Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền. Anh sinh ra trong một gia đình yêu nước, có anh trai, chị gái, anh rể đều tham gia hoạt động cách mạng. Cha anh bị bắt đi phu từ khi anh còn nhỏ và không rõ tung tích, anh trai là Nông Văn Dấu (bí danh Phục Quốc) là đội viên của Đội Giải phóng quân, chiến đấu và hy sinh tại chợ đồn Bắc Kạn. Sống trong cảnh nước mất, nhà tan, gia đình, hàng xóm chịu nhiều áp bức, ngay từ nhỏ anh Kim Đồng đã có lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc.
3. Anh Kim Đồng được bầu làm Đội trưởng đầu tiên của tổ chức nào?
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
- Đội Giải phóng quân0%
- Hội Nhi đồng cứu quốc
Ngày 15/5/1941, Hội Nhi đồng cứu quốc được thành lập tại Pò Đoi (Cao Bằng) với 5 đội viên đầu tiên. Đây là tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày nay. Anh Kim Đồng được bầu làm Đội trưởng đầu tiên nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn và lòng dũng cảm.
Các đội viên Hội Nhi đồng cứu quốc được giao nhiệm vụ làm thông tin liên lạc cho cách mạng, đưa đón cán bộ, canh gác và bảo vệ các cuộc họp bí mật của Việt Minh. Công việc rất nguy hiểm nhưng anh Kim Đồng và các đội viên luôn hoàn thành xuất sắc.
4. Năm 1942, anh Kim Đồng đã vinh dự thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nào?
Tham gia thành lập Đội Giải phóng quân
- Đưa Bác Hồ từ hang Nộc Én trở về Pác Bó an toàn0%
- Đưa Bác Hồ từ hang Nộc Én trở về Pác Bó an toàn
Tháng 8/1942, anh Kim Đồng đã được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại hang Nộc Én và trực tiếp làm nhiệm vụ đưa Bác trở về Pác Bó an toàn. Đây là niềm vinh dự lớn đối với người Đội trưởng thiếu niên của cách mạng.
5. Vị anh hùng thiếu niên này đã hy sinh trong hoàn cảnh nào?
Khi tham gia chiến đấu với quân Pháp
- Khi bảo vệ kho lương thực của Việt Minh0%
- Khi làm nhiệm vụ đánh lạc hướng địch để bảo vệ cán bộ cách mạng
Rạng sáng 15/2/1943, sau khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm gần nơi họp bí mật của Việt Minh, anh Kim Đồng đã nhanh trí chạy ra hướng bờ suối để đánh lạc hướng quân địch, giúp các cán bộ kịp thời rút lui an toàn. Trong lúc làm nhiệm vụ, anh bị địch bắn và hy sinh khi mới 14 tuổi.
6. Anh Kim Đồng được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm nào?
1945
- 19540%
- 1997
Theo trang thông tin của Tỉnh đoàn Cao Bằng, năm 1997, anh Kim Đồng được Chủ tịch nước Lê Đức Anh truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Sự hy sinh anh dũng của anh Kim Đồng đã góp phần tô thắm những trang sử vẻ vang của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và lớp lớp thiếu nhi Việt Nam. Khu di tích lịch sử Kim Đồng tọa lạc trên quê hương Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (cũ), gồm mộ và tượng đài người anh hùng.
