Chính xác

Ngày 15/5/1941, Hội Nhi đồng cứu quốc được thành lập tại Pò Đoi (Cao Bằng) với 5 đội viên đầu tiên. Đây là tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày nay. Anh Kim Đồng được bầu làm Đội trưởng đầu tiên nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn và lòng dũng cảm.

Các đội viên Hội Nhi đồng cứu quốc được giao nhiệm vụ làm thông tin liên lạc cho cách mạng, đưa đón cán bộ, canh gác và bảo vệ các cuộc họp bí mật của Việt Minh. Công việc rất nguy hiểm nhưng anh Kim Đồng và các đội viên luôn hoàn thành xuất sắc.