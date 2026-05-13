1. Nước nào có nhiều sân vận động lớn nhất thế giới?
Đức
0%
- Tây Ban Nha0%
- Mỹ0%
- Anh0%Chính xác
Trong 10 sân vận động lớn nhất thế giới hiện nay, có đến 8 sân nằm ở Mỹ. Sân vận động lớn nhất tại Mỹ là Michigan với hơn 107.000 chỗ ngồi. Xếp sau đó là sân Beaver (hơn 106.000 chỗ ngồi), sân Ohio (gần 105.000 chỗ ngồi), sân Kyle (gần 103.000 chỗ ngồi), sân Tiger (hơn 102.000 chỗ ngồi), sân Neyland (gần 102.000 chỗ ngồi), sân Darrell K Royal-Texas Memorial (hơn 100.000 chỗ ngồi), sân Bryant-Denny (hơn 100.000 chỗ ngồi).
2. Những sân vận động này phần lớn tọa lạc ở đâu?
Cạnh các sân bay quốc tế
0%
- Khuôn viên các trường đại học0%
- Trên các hòn đảo nhân tạo0%
- Khuôn viên các trung tâm thương0%Chính xác
Hầu hết các sân vận động kể trên đều nằm trong khuôn viên các đại học. Chẳng hạn sân Beaver nằm trong khuôn viên Đại học Bang Pennsylvania, sân Ohio tọa lạc trong khuôn viên Đại học Bang Ohio, sân Kyle nằm trong khuôn viên Đại học Texas A&M, sân Tiger nằm trong khuôn viên Đại học bang Louisiana, sân Darrell K Royal-Texas Memorial nằm trong khuôn viên Đại học Texas…
3. Những sân vận động này hầu hết được xây dựng để phục vụ môn thể thao nào?
Bóng đá
0%
- Bóng bầu dục0%
- Điền kinh0%
- Quần vợt0%Chính xác
Các sân vận động có sức chứa lớn trên thế giới chủ yếu phục vụ bóng bầu dục. Chẳng hạn, sân Michigan là sân bóng bầu dục đại học lớn nhất nước Mỹ và khu vực Tây Bán cầu. Sân Kyle là sân nhà của đội bóng bầu dục Texas A&M Aggies từ năm 1904. Sân Tiger là sân nhà của đội bóng bầu dục LSU Tigers. Trong khi đó, Darrell K Royal-Texas Memorial là sân nhà của đội bóng bầu dục Texas Longhorns từ năm 1924.
4. Sân có sức chứa “khủng” nhất thế giới ở quốc gia nào?
Ấn Độ
0%
- Trung Quốc0%
- Tây Ban Nha0%
- Đức0%Chính xác
Sân Narendra Modi nằm tại khu Motera, thành phố Ahmedabad, bang Gujarat (Ấn Độ), là sân cricket có sức chứa lớn nhất thế giới, đồng thời giữ kỷ lục là sân vận động lớn nhất toàn cầu tính theo sức chứa. Sân vận động này có khoảng 132.000 chỗ ngồi.
5. Nước nào có sân vận động lớn nhất Đông Nam Á?
Singapore
0%
- Thái Lan0%
- Malaysia0%
- Indonesia0%Chính xác
Sân vận động Bukit Jalil nằm trong khu liên hợp thể thao quốc gia của Malaysia tại miền nam Kuala Lumpur. Với sức chứa tối đa gần 90.000 người, đây là sân vận động lớn nhất Đông Nam Á và thứ ba châu Á, theo Ủy ban Olympic Quốc tế.
