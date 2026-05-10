1. Đất nước nào có hệ thống đường sắt cao tốc dài nhất thế giới?
-
Mỹ
0%
- Pháp0%
- Nhật Bản0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Cuối tháng 12/2025, hạ tầng giao thông Trung Quốc xác lập cột mốc kỷ lục với mạng lưới đường sắt cao tốc chính thức vượt 50.000km. Đây là mạng lưới dài nhất thế giới, vượt xa tổng chiều dài của mọi quốc gia khác cộng lại và hơn chu vi Trái Đất khoảng 10.000km.
Theo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc, tính đến cuối năm 2025, đường sắt cao tốc Trung Quốc đã bao phủ 97% các thành phố có dân số trên 500.000 người, hình thành các vòng di chuyển từ 1 đến 2 giờ trong bán kính 500km và các hành trình liên vùng 1.000 đến 2.000km có thể hoàn thành trong một ngày.
2. Tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của nước này bắt đầu hoạt động khi nào?
-
1996
0%
- 20000%
- 20040%
- 20080%Chính xác
Trung Quốc có ý tưởng xây dựng đường sắt cao tốc từ năm 1978. Nhưng đến năm 2008, tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Trung Quốc mới bắt đầu hoạt động, có tổng chiều dài hơn 110km, kết nối Bắc Kinh và Thiên Tân, rút ngắn thời gian di chuyển từ 70 phút xuống còn 30 phút.
3. Nước này ra mắt tàu hỏa đệm từ nhanh nhất thế giới, di chuyển 1.200km từ Bắc Kinh đến Thượng Hải mất bao lâu?
-
2,5 giờ
0%
- 3,5 giờ0%
- 4,5 giờ0%
- 5,5 giờ0%Chính xác
Tàu đệm từ do Trung Quốc chế tạo có tốc độ tối đa 600km/h, trở thành phương tiện giao thông mặt đất nhanh nhất từ trước đến nay của Trung Quốc. Tàu có thiết kế khí động lực học với mũi nhọn để giảm lực cản từ không khí. Tàu có khả năng di chuyển từ Bắc Kinh đến Thượng Hải chỉ trong 2,5 giờ.
4. Nước nào ở Đông Nam Á có đường sắt cao tốc đầu tiên?
-
Singapore
0%
- Malaysia0%
- Indonesia0%
- Thái Lan0%Chính xác
Tại Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia đầu tiên vận hành đường sắt cao tốc với một tuyến duy nhất nối hai thành phố hàng đầu nước này là Jakarta và Bandung. Tuyến này hoạt động từ tháng 10/2023. Với tốc độ tối đa có thể đạt 350km/giờ, tàu có thể di chuyển, giúp giảm thời gian đi lại từ hàng tiếng đồng hồ xuống chỉ còn 45 phút.
5. Tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Việt Nam mới được khởi công dài bao nhiêu?
-
120 km
0%
- 220 km0%
- 320 km0%
- 420 km0%Chính xác
Tuyến đường sắt dài 120km, tốc độ thiết kế 350km/h, kết nối Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh được khởi công giữa tháng 4/2026. Tuyến đường sắt dự kiến hoàn thành năm 2028, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đường bộ hiện nay giữa Hà Nội và Quảng Ninh từ 2-2,5 giờ xuống còn 25-30 phút.
