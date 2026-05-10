Cuối tháng 12/2025, hạ tầng giao thông Trung Quốc xác lập cột mốc kỷ lục với mạng lưới đường sắt cao tốc chính thức vượt 50.000km. Đây là mạng lưới dài nhất thế giới, vượt xa tổng chiều dài của mọi quốc gia khác cộng lại và hơn chu vi Trái Đất khoảng 10.000km.

Theo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc, tính đến cuối năm 2025, đường sắt cao tốc Trung Quốc đã bao phủ 97% các thành phố có dân số trên 500.000 người, hình thành các vòng di chuyển từ 1 đến 2 giờ trong bán kính 500km và các hành trình liên vùng 1.000 đến 2.000km có thể hoàn thành trong một ngày.