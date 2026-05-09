1. Chiến sĩ nào lấy thân mình làm giá súng cho đồng đội tiêu diệt quân địch?
Đồng chí Bế Văn Đàn
- Đồng chí Phan Đình Giót0%
- Đồng chí Nguyễn Văn Trỗi
Theo trang thông tin của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đồng chí Bế Văn Đàn sinh năm 1931, người dân tộc Tày, quê ở xã Quang Vinh, sau này là xã Triệu Ấu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng trước đây.
Đồng chí xuất thân trong một gia đình nghèo có truyền thống cách mạng. Tháng 1/1948, đồng chí vào bộ đội, công tác tích cực, bền bỉ, chiến đấu dũng cảm.
Trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, đồng chí Bế Văn Đàn làm liên lạc tiểu đoàn tham gia chiến đấu ở Mường Pồn (Điện Biên). Khi quân Pháp phản kích lần thứ ba, ông bị thương nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu.
Khi khẩu trung liên không có chỗ đặt để bắn, ông đã dùng vai mình làm giá súng cho đồng đội tiêu diệt quân địch.
2. Trước khi tham gia bộ đội, ông từng làm gì?
Làm công nhân nhà máy
- Đi ở cho địa chủ0%
- Làm thầy giáo
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, đồng chí Bế Văn Đàn sinh ra trong một gia đình nghèo có truyền thống cách mạng, cha làm thợ mỏ, mẹ mất sớm, chú ruột hoạt động cách mạng bị giặc Pháp bắt và giết hại. Từ nhỏ, ông đã phải đi ở cho địa chủ. Sau 5 năm đi ở, ông trốn về ở với dì và tham gia du kích.
3. Trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, đồng chí Bế Văn Đàn được giao nhiệm vụ gì?
Chỉ huy đại đội
- Quản lý hậu cần0%
- Liên lạc tiểu đoàn
Trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, đồng chí Bế Văn Đàn được phân công làm liên lạc tiểu đoàn. Ông đã dũng cảm vượt qua lưới đạn để truyền đạt mệnh lệnh chiến đấu cho đơn vị ở Mường Pồn.
4. Câu nói nào của đồng chí Bế Văn Đàn đã động viên đồng đội tiếp tục chiến đấu?
“Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”
- "Kẻ thù trước mặt, đồng chí có thương tôi thì bắn chết chúng nó đi"0%
- "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước"
Theo trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, trong chiến dịch Đông Xuân (1953-1954), anh làm liên lạc tiểu đoàn. Một đại đội của tiểu đoàn được giao bao vây quân Pháp ở Mường Pồn, Điện Biên. Khi quân Pháp phản kích lần thứ ba, mở đường tiến, đồng chí Bế Văn Đàn bị thương nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu.
Một khẩu trung liên của đơn vị không bắn được vì xạ thủ hy sinh. Khẩu trung liên của đồng đội Chu Văn Pù cũng không thể khai hỏa vì thiếu chỗ đặt súng. Trong tình thế đó, anh Bế Văn Đàn chạy lại, cầm hai chân súng đặt lên vai mình và hô bắn. Thấy đồng đội do dự, ông nói: "Kẻ thù trước mặt, đồng chí có thương tôi thì bắn chết chúng nó đi". Anh Bế Văn Đàn hy sinh khi hai tay vẫn còn ghì chặt súng trên vai.
5. Ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm nào?
1954
- 19550%
- 1959
Ngày 31/8/1955, đồng chí Bế Văn Đàn được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Quân công hạng Nhì vì những chiến công đặc biệt xuất sắc.
6. Kỷ vật của ông hiện còn được lưu giữ là gì?
Chiếc bút máy, Huân chương Quân công hạng Nhì và khẩu súng trung liên
- Nhật ký chiến trường0%
- Bộ quân phục và lá cờ đơn vị
Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, những kỷ vật còn lưu giữ của Anh hùng Bế Văn Đàn gồm chiếc bút máy được tìm thấy khi bốc mộ liệt sĩ năm 1959, Huân chương Quân công hạng Nhì được truy tặng vào năm 1955 và khẩu súng trung liên gắn với hình ảnh ông lấy thân mình làm giá súng trong trận chiến đấu ở Mường Pồn, Điện Biên Phủ.
