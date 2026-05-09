Chính xác

Theo trang thông tin của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đồng chí Bế Văn Đàn sinh năm 1931, người dân tộc Tày, quê ở xã Quang Vinh, sau này là xã Triệu Ấu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng trước đây.

Đồng chí xuất thân trong một gia đình nghèo có truyền thống cách mạng. Tháng 1/1948, đồng chí vào bộ đội, công tác tích cực, bền bỉ, chiến đấu dũng cảm.

Trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, đồng chí Bế Văn Đàn làm liên lạc tiểu đoàn tham gia chiến đấu ở Mường Pồn (Điện Biên). Khi quân Pháp phản kích lần thứ ba, ông bị thương nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu.

Khi khẩu trung liên không có chỗ đặt để bắn, ông đã dùng vai mình làm giá súng cho đồng đội tiêu diệt quân địch.