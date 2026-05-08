1. Nước nào tiêu thụ mì tôm nhiều nhất thế giới?
-
Việt Nam
0%
- Nhật Bản0%
- Hàn Quốc0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Theo số liệu của Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới (WINA) về nhu cầu tiêu thụ trên toàn cầu, năm 2025, Trung Quốc tiêu thụ mì gói nhiều nhất thế giới với 43,8 tỷ gói. Con số này gấp gần 3 lần quốc gia đứng ở vị trí số 2.
2. Đứng thứ hai thế giới về sử dụng nhiều mì gói là nước nào?
-
Indonesia
0%
- Việt Nam0%
- Hàn Quốc0%
- Nhật Bản0%Chính xác
Sau Trung Quốc, Indonesia là nước dùng mì ăn liền nhiều thứ hai thế giới với gần 14,7 tỷ phần ăn. Số lượng mì gói được dùng ở nước này tăng liên tục qua từng năm, từ 12,5 tỷ gói vào năm 2019 tăng lên gần 14,7 tỷ trong năm 2025.
3. Top 10 quốc gia dùng nhiều mì ăn liền nhất đều ở châu Á, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Top 10 quốc gia tiêu thụ mì ăn liền nhiều thế giới năm 2025 hầu hết ở châu Á. Xếp sau Trung Quốc và Indonesia lần lượt là các nước: Ấn Độ với 8,3 tỷ gói; Việt Nam 8,1 tỷ gói; Nhật Bản 5,9 tỷ gói; Philippines 4,5 tỷ gói; Hàn Quốc 4,1 tỷ gói, Thái Lan 4,1 tỷ gói. Hai quốc gia còn lại trong top 10 là Mỹ với 5,2 tỷ gói và Nigeria với 3 tỷ gói.
4. Người dân nước nào ăn nhiều mì gói nhất thế giới?
-
Ấn Độ
0%
- Việt Nam0%
- Indonesia0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Việt Nam dẫn đầu thế giới về tiêu thụ mì ăn liền theo bình quân đầu người, khoảng 81 suất ăn mỗi năm, cao hơn Hàn Quốc và Thái Lan. Trung bình cứ 4-5 ngày, người Việt lại sử dụng một bữa mì ăn liền. Dù quy mô dân số không thuộc nhóm lớn nhất, tần suất sử dụng cao khiến mì ăn liền trở thành một phần quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình từ thành thị đến nông thôn.
5. Người nước nào phát minh ra mì ăn liền?
-
Mỹ
0%
- Trung Quốc0%
- Hàn Quốc0%
- Nhật Bản0%Chính xác
Vào năm 1958, người Nhật Bản sống chủ yếu dựa vào bánh mì trợ cấp. Để giúp mọi người có một loại thực phẩm tiện lợi mà không phụ thuộc vào nước ngoài, ông Momofuku Ando, người Nhật, đã phát minh ra món mì ăn liền.
Ông cũng là người đem lại thành công cho thương hiệu mì Nissin, một loại mì ăn liền vị gà và có thể chế biến dễ dàng ở bất cứ đâu. Trong cuốn tự truyện “Câu chuyện về sự ra đời của mì ăn liền” (2002), ông kể lại cảnh mình đi bộ trên đường phố Osaka sau khi Thế chiến thứ II kết thúc.
Nhìn thấy hàng dài người run rẩy trong giá lạnh chờ đợi một bát mì, trong bối cảnh Nhật Bản bị tàn phá và thiếu thốn lương thực trầm trọng, ông tự nhủ phải tạo ra một món mì rẻ, dễ chế biến, bảo quản được ở nhiệt độ thường.
Sau nhiều lần thử và thất bại, cuối cùng ông đã phát minh ra Chicken Ramen. Đây được coi là bước đột phá của ngành ẩm thực thế giới.
