Mỗi hạng mục sẽ có 15 phim được chọn vào danh sách rút gọn, từ đó sẽ tìm ra 5 đề cử chính thức (trừ hạng mục Phim hay nhất là 10 đề cử) để tìm ứng viên sáng giá cho chủ nhân tượng vàng Oscar sắp tới.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ".

Đáng chú ý, hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất Oscar 2026 có 86 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi phim hợp lệ, đã một lần nữa vắng mặt đại diện của Việt Nam.

Mưa đỏ ra rạp hồi cuối tháng 8/2025 đã lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại rạp Việt.

Tác phẩm hút hơn 8 triệu khán giả đến rạp với doanh thu 714 tỷ đồng và giành giải cao nhất tại LHP Việt Nam mới đây. Mưa đỏ cũng giành vị trí đầu bảng ở hạng mục Phim ảnh Việt Nam, lọt top ở nhóm Phim ảnh (chung) trong bố bộ từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất 2025 tại Việt Nam do Google công bố. Tuy nhiên, bộ phim đã không thể làm nên lịch sử cho phim Việt.

Danh sách rút gọn hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất năm nay gồm:

Belén (Argentina), The Secret Agent (Brazil), It Was Just an Accident (Pháp), Sound of Falling (Đức), Homebound (Ấn Độ), The President’s Cake (Iraq), Kokuho (Nhật Bản), All That’s Left of You (Jordan), Sentimental Value (Na Uy), Palestine 36 (Palestine), No Other Choice (Hàn Quốc), Sirât (Tây Ban Nha), Late Shift (Thụy Sỹ), Left-Handed Girl (Đài Loan - Trung Quốc) và The Voice of Hind Rajab (Tunisia).

Danh sách đề cử Oscar chính thức sẽ được công bố vào 22/1/2026. Lễ trao giải diễn ra ngày 15/3/2026 tại Mỹ do danh hài Conan O’Brien cầm trịch.