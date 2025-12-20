Mưa đỏ ra rạp cuối tháng 8/2025 đã lập nên hàng loạt kỷ lục chưa từng có khi lần lượt trở thành phim có doanh thu cao nhất năm 2025 và kế đến là phim có doanh thu cao nhất lịch sử với 714 tỷ đồng, hút hơn 8 triệu khán giả đến rạp. Sau khi rời rạp từ 29/9, "Mưa đỏ" đã được chiếu trên một số nền tảng số và sẽ lần đầu công chiếu trên truyền hình vào 20h40’ tối nay 20/12 trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Mưa đỏ sẽ tiếp tục được công chiếu vào 19h trên VTV8 và 21h trên kênh VTV3 vào ngày mai, 21/12. Đây là cơ hội để hàng triệu khán giả truyền hình có thể tiếp cận với bộ phim.

Việc đưa Mưa đỏ đến với khán giả truyền hình không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận cho công chúng mà còn góp phần lan tỏa sâu sắc hơn những giá trị nhân văn, lịch sử mà bộ phim theo đuổi. Đây không chỉ là dịp để khán giả nhìn lại những hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, trân trọng độc lập - tự do mà đất nước có được hôm nay.

Trước đó, Mưa đỏ giành cơn mưa giải thưởng tại LHP Việt Nam tổ chức tại TPHCM hồi cuối tháng 11/2025, trong đó có giải Bông Sen Vàng cho phim xuất sắc nhất. Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền mới đây cũng được chọn chiếu bế mạc Tuần phim Việt Nam tại Pháp hôm 12/12/2025. Tuy nhiên, đáng tiếc là Mưa đỏ đã không được gọi tên trong danh sách rút gọn của hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất Oscar 2026 mới được công bố.