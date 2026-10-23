Vừa rời "Anh trai vượt ngàn chông gai", It’s CHARLES. công bố MV tình ca quay từ 3 năm trước để tặng vợ Cùng thời điểm, Đen Vâu tái hợp Lynk Lee sau 7 năm trong "Những em bé mặt trời".

Anh tài It’s CHARLES chọn tình ca tặng vợ

It’s CHARLES. (tên thật Huỳnh Phương Duy, sinh năm 1994) vừa phát hành MV Em tên là Chi. Ca khúc được anh sáng tác, thu âm và ghi hình từ 3 năm trước, dành tặng Kim Chi Sun (tên thật là Đoàn Thị Kim Chi) - người cộng sự trong dự án song ca CHICHA22, nay là vợ anh. Trong MV, khán giả bắt gặp một It’s CHARLES. của quá khứ với vẻ ngoài giản dị, chưa qua chăm chút như hình ảnh trên sân khấu truyền hình hiện tại.

Anh tài It’s CHARLES.

Chia sẻ với VietNamNet, nam ca sĩ thừa nhận áp lực trong những ngày ghi hình rất lớn. Có lúc anh phải làm bản phối, viết lời cho Hỏa tâm hay các tiết mục công diễn trong thời gian cực ngắn, thiếu ngủ trầm trọng. Kim Chi Sun lặng lẽ pha ly nước, nấu món ăn nhẹ hay ngồi yên trong phòng thu lúc 3h sáng để chồng biết mình luôn có người bên cạnh. Một lần ghi hình đến kiệt sức, anh bước ra hậu trường thấy vợ đứng cười chờ đón và mọi mệt mỏi như tan biến.

“Tôi có thể mạnh mẽ vượt ngàn chông gai ngoài kia là vì luôn có một điểm tựa vững chắc mang tên Kim Chi Sun ở nhà”, anh nói.

MV "Em tên là Chi" của It’s CHARLES:

It’s CHARLES. cho biết 3 năm trước, quay xong MV, anh chỉ muốn giữ nó làm kỷ niệm riêng của 2 người, một phần vì khi đó lượng khán giả chưa đủ lớn để chia sẻ. Sau khi đứng trên những sân khấu hoành tráng, anh nhận ra hào quang bên ngoài rất tuyệt vời nhưng nơi bình yên nhất vẫn là gia đình.

Đen tái hợp Lynk Lee sau 7 năm, ra MV về trẻ em Gia Lai

Tối 22/10, Đen Vâu phát hành ca khúc Những em bé mặt trời do anh cùng Lynk Lee và Pink Frog sáng tác, thể hiện. Ý tưởng ra đời sau chuyến đi Gia Lai.

Tại các ngôi làng, Đen gặp những đứa trẻ đầu trần, chân đất chạy giữa nắng cao nguyên. Không gian sống, mùi hương quen thuộc và cảnh trẻ nhỏ vui đùa dưới tán cà phê khiến anh nhớ lại tuổi thơ của mình. Hình ảnh ấy cũng đặt tên cho bài hát. Đen ví cái nắng Gia Lai như nguồn dưỡng chất nuôi các em lớn lên. Theo anh, dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, ánh mắt và nụ cười của các em vẫn ấm áp.

Ca từ kể về tuổi thơ giữa đại ngàn: những bước chân nhỏ theo mẹ qua đồi, những buổi đến lớp, tiếng cười vang giữa núi rừng. Xen giữa là hình ảnh người mẹ tảo tần bên nương rẫy, mong mùa màng thuận lợi.

Các nghệ sĩ bên các em nhỏ.

Lynk Lee hát phần điệp khúc và tiết lộ sửa lời nhiều lần để không nhìn trẻ em chỉ từ góc độ người lớn. “Âm nhạc đôi khi không cần những lời lẽ quá lớn lao, chỉ cần chạm đến cảm xúc của người nghe bằng sự chân thành”, Lynk Lee nói. Đây là MV chính thức đầu tiên của Lynk Lee và Đen kể từ Nếu mình gần nhau (2019). Hai người là bạn thân từ thời làm series mashup Rapcoustic cùng Kimmese, từng kết hợp trong Mười năm và Cô gái bàn bên.

MV "Những em bé mặt trời":

Đen mong bài hát giúp nhiều người quan tâm hơn đến trẻ em vùng sâu, vùng xa. Anh cũng muốn ghi nhận những người đang âm thầm hỗ trợ cộng đồng như cán bộ địa phương, đội ngũ y tế và các tổ chức vì trẻ em.

Ảnh, video: NVCC