Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, tiết mục Tiếng ru cội nguồn do 8 thành viên Đông Hùng, OSAD, Cheng, Duy Khánh, Thuận Nguyễn, Toki Thành Thỏ, Hà An Huy và K.O của liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn gây sốt mạng xã hội sau Công diễn 4 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, kéo theo hàng nghìn bình luận. Phần khung xương của ca khúc, từ ý tưởng, cấu trúc đến lời hát, lại thuộc về Cheng và OSAD.

Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn.

Cheng, OSAD nỗ lực cho sáng tác làm lay động khán giả

Đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc chính, Cheng là người khởi đầu Tiếng ru cội nguồn không phải bằng việc chọn thể loại hay nhạc cụ mà bằng cảm xúc của 2 chữ cội nguồn. Anh chia sẻ với VietNamNet: "Một đứa trẻ trước khi biết quê hương là gì, đất nước là gì, hay sau này mình sẽ trở thành ai đã nghe tiếng mẹ ru rồi. Nên Cheng muốn bắt đầu bài hát bằng tiếng ru 'Ru con từ thuở hồng hoang...' giống như đưa câu chuyện trở về điểm xuất phát".

Từ điểm xuất phát ấy, Cheng dựng hành trình bài hát đi theo sự trưởng thành của một con người: mở đầu mộc mạc với âm hưởng dân gian, sau đó bung nở mạnh mẽ khi người con bước ra thế giới. Anh cũng là người chắp bút cho đoạn điệp khúc khép lại tiết mục.

Cheng

Theo Cheng, 3 câu đầu tiên chỉ đơn thuần nói về núi non, biển khơi nhưng anh cảm thấy thiếu một điểm chạm cảm xúc nên viết lại thành: "Dạy con cách yêu thương người, dạy con khí phách ngút trời, dạy con đứng hiên ngang giữ nước non bờ cõi. Dù làm mây vắt ngang lưng đồi, dù làm con sóng xô ngoài khơi, đừng quên tiếng ru cội nguồn, hỡi đồng bào ơi".

Cheng cũng là người chủ đích để phần hát chèo của Hà An Huy mang tinh thần một thế hệ trẻ tiếp nhận điều xưa cũ nhưng kể lại bằng tiếng nói của chính mình, thay vì áp đặt làn điệu vùng miền lên toàn bài.

Nếu Cheng lo phần cấu trúc và lời hát, OSAD cũng góp công đoạn sáng tác, sản xuất và thu âm. Trước khi bắt tay vào sản xuất, OSAD dành nhiều thời gian nghiên cứu cách thể hiện lời ru, cách sử dụng trống hội, bởi theo anh đây là bài toán không dễ. Nam rapper trải lòng: "Viết một bài hát thể hiện nét văn hoá hay tinh thần dân tộc là quá trình chắt lọc giai điệu, ngôn từ rất khắt khe. Sự cẩn thận này là cần thiết bởi đây là thành quả văn hóa do cha ông truyền lại, nhóm mong muốn tiếp nối một cách đúng đắn".

OSAD còn có màn rap bằng kỹ thuật fast flow (đọc lời rất nhanh - PV) chưa đầy 30 giây và lần đầu thử sức với đàn nguyệt, nhạc cụ dân tộc mà trước đó anh chưa từng chơi. Đây là một trong những lý do khiến OSAD được xem là nhân tố bứt phá nhất Công diễn 4, trước khi anh tiếp tục giành danh hiệu Dũng sĩ ở tiết mục Đại khải hoàn cùng Will và Hoàng Tôn, giúp liên minh của mình bảo toàn thêm 1 thành viên.

OSAD trong tiết mục "Đại khải hoàn".

Hai “ngựa ô” ở "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Thành công của Tiếng ru cội nguồn không phải một cú may rủi. Cả Cheng và OSAD đều bước vào Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với hành trình âm nhạc dài phía sau và là những nhân tố đáng theo dõi của mùa 2.

Cheng, tên thật Nguyễn Quang Anh, 31 tuổi, quê Hà Nội. Vì gia đình không ủng hộ theo đuổi âm nhạc, anh chọn học kiến trúc tại Đại học Kiến trúc Hà Nội, đồng thời tự học sáng tác và giữ vai trò Phó chủ nhiệm CLB âm nhạc của trường. Cheng chia sẻ với VietNamNet rằng chính những năm học kiến trúc đã rèn cho mình tư duy về cấu trúc, tỷ lệ và cảm xúc của một tổng thể, thứ tư duy anh mang nguyên vẹn vào công việc âm nhạc sau này.

Tốt nghiệp năm 2018, Cheng chuyển vào TPHCM, gia nhập nhóm sản xuất Lồng Đèn Team, cộng tác cùng Chu Thúy Quỳnh, Isaac. Năm 2022, anh góp mặt trong Big Song Big Deal với sáng tác Luồn thẳng vào tim. Năm 2023, Cheng cùng viết Luôn yêu đời của Đen Vâu, ca khúc đạt 17 triệu lượt xem trên YouTube. Anh cũng là người viết nhạc cho nhiều chị đẹp như Bảo Anh, Lunas, Han Sara.... Năm 2024, Cheng ra mắt album đầu tay Chập cheng, có phần hợp tác với Han Sara.

Tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Cheng gây chú ý ngay từ tiết mục chào sân Zung zăng zung zẻ do chính anh sáng tác. Nhưng hành trình phía sau không dễ dàng: Cheng từng thừa nhận có những ngày cảm thấy gần như cạn năng lượng, phải truyền dịch vì cơ thể không kịp thích nghi với lịch tập luyện, ghi hình, biểu diễn liên tục, và có lúc tự hỏi liệu mình có trụ được đến cùng hay không. Vượt qua giai đoạn đó, Cheng học được cách nghỉ ngơi đúng lúc, chủ động nhờ đồng đội và ê-kíp hỗ trợ, đồng thời tìm được sự tự tin trên sân khấu mà trước đây anh vẫn xem là điểm yếu của bản thân. Nhiều khán giả nhận định Cheng là nhân tố cần được biết đến rộng rãi hơn rất nhiều với tài năng cá nhân.

Cheng và Osad.

OSAD tên thật Mai Quang Nam, sinh năm 1997, quê Hưng Yên, tốt nghiệp ngành Cơ khí Chế tạo máy tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Đam mê âm nhạc từ nhỏ nhưng cũng phải gác lại vì gia đình, anh tự học viết nhạc và đăng các sáng tác đầu tay lên Facebook mà không được chú ý.

Tháng 4/2018, ca khúc Người âm phủ giúp OSAD nổi tiếng đột ngột, đạt hàng chục triệu lượt xem chỉ trong 2 tuần và sau đó vượt mốc trăm triệu lượt xem trên YouTube. Nhưng cũng từ đây, OSAD phải đối mặt với gần một thập kỷ bị gắn mác rapper ăn may, một hit rồi mất hút, khi các sản phẩm sau đó như Củ lạc, Em có thể, Ngày chờ tháng nhớ đêm mong không tạo được hiệu ứng tương đương. Cuối năm 2025, anh ra mắt album đầu tay O_O cùng onionn nhưng vẫn chưa đạt được sức lan tỏa như kỳ vọng.

Bước ngoặt thực sự đến với Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. OSAD mở màn bằng sáng tác mới Đang yêu chỉ mất 1 tiếng để hoàn thành. Anh liên tục chứng minh sự đa dạng qua các công diễn: hát ballad trong Nợ em cả bầu trời, chơi rap và nhảy trong Sao phải xoắn, tung sáng tác mang màu sắc Ấn Độ trong Khắp chốn thiên hà.

Anh là người duy nhất giữ chuỗi X-Song ở mọi vòng thi, đưa thứ hạng Hỏa lực từ vị trí 30 ở vòng đầu lên dần 22, 16, 13 trước khi đạt danh hiệu Dũng sĩ ở Công diễn 4.

OSAD từng bộc bạch mong muốn khán giả nhìn nhận mình nhiều hơn là một rapper vì có thể hát, sáng tác, sản xuất nhạc và có thể nhảy. OSAD giờ được gọi bằng những biệt danh như "ngựa ô" hay all-rounder (toàn năng - PV) của mùa giải.

Tiết mục "Tiếng ru cội nguồn":

Ảnh: FBNV, video: BTC