Nền tảng này sẽ giúp hoàn thành các loại giấy tờ cần thiết để bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện về nhà, có khả năng giúp tiết kiệm nhiều giờ trì hoãn và giải phóng giường bệnh.

AI trong quản lý hành chính công của bệnh viện. Ảnh: Midjourney

Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting cho biết, công nghệ này sẽ giúp các bác sĩ dành ít thời gian hơn cho giấy tờ và nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc, đồng thời rút ngắn thời gian chờ đợi.

Công cụ này đang được thí điểm tại bệnh viện Chelsea and Westminster NHS trust, có khả năng trích xuất thông tin từ hồ sơ y tế, bao gồm chẩn đoán và kết quả xét nghiệm.

Điều này hỗ trợ các bác sĩ soạn thảo bản tóm tắt xuất viện - văn bản bắt buộc phải hoàn tất trước khi bệnh nhân rời bệnh viện. Tài liệu sau đó được các nhân viên y tế phụ trách bệnh nhân xem xét và dùng để cho xuất viện hoặc chuyển bệnh nhân đến các dịch vụ khác.

Theo Bộ Khoa học, Đổi mới và Công nghệ, hệ thống thủ công có thể khiến bệnh nhân phải chờ hàng giờ để được xuất viện, vì bác sĩ có thể quá bận để điền đơn.

“Công cụ xuất viện có tính đột phá này là ví dụ tiêu biểu cho việc chúng ta đang chuyển từ analog sang kỹ thuật số trong khuôn khổ kế hoạch y tế 10 năm. Chúng tôi đang sử dụng công nghệ tiên tiến để xây dựng một NHS phù hợp với tương lai và giải quyết tình trạng tồn đọng bệnh viện khiến quá nhiều người phải chờ đợi quá lâu. Bác sĩ sẽ dành ít thời gian cho giấy tờ hơn và nhiều thời gian hơn với bệnh nhân, giúp họ về nhà với gia đình nhanh hơn và giải phóng giường cho những người cần nhất”, Bộ trưởng Y tế Anh cho biết.

Công cụ này sẽ được lưu trữ trên Nền tảng Dữ liệu Liên bang NHS (Federated Data Platform - FDP), một hệ thống phần mềm nhằm giúp các tổ chức y tế và chăm sóc phối hợp dễ dàng hơn và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bệnh nhân.

Vào tháng 1/2025, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết AI sẽ được dùng để “xoay chuyển” nền kinh tế và dịch vụ công.

Ở những lĩnh vực khác, chính phủ đã công bố một công nghệ có thể giúp giảm một nửa thời gian cán bộ quản chế dùng để sắp xếp ghi chú, sẽ được triển khai vào cuối năm nay. Hệ thống này hỗ trợ ghi âm và ghi chép các cuộc gặp gỡ giữa cán bộ quản chế và người phạm tội sau khi ra tù.

AI cũng đang được thử nghiệm trên toàn NHS. Công nghệ này sẽ phân tích cơ sở dữ liệu bệnh viện và phát hiện sớm các vấn đề an toàn, cung cấp một hệ thống cảnh báo sớm có thể nhận diện các mẫu hoặc xu hướng bất thường và kích hoạt thanh tra khẩn cấp.

Phòng khám vật lý trị liệu đầu tiên của NHS vận hành bằng AI đã giúp giảm một nửa danh sách chờ điều trị đau lưng và bệnh cơ xương khớp. Hơn 2.500 bệnh nhân tại Cambridgeshire và Peterborough đã có thể sử dụng Flok Health, một ứng dụng vật lý trị liệu, trong vòng 12 tuần bắt đầu từ tháng 2.

Ngoài ra, NHS tại Anh đang thử nghiệm một công cụ AI “siêu năng lực” có khả năng dự đoán nguy cơ bệnh tật và tử vong sớm của bệnh nhân.

Trong chuyến thăm bệnh viện Chelsea and Westminster, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Đổi mới và Công nghệ Vương quốc Anh Peter Kyle cho biết: “Đây chính xác là kiểu thay đổi mà chúng ta cần, AI được dùng để cho bác sĩ, cán bộ quản chế và các nhân viên chủ chốt khác có thêm thời gian tập trung vào việc mang lại kết quả tốt hơn và tăng tốc các dịch vụ thiết yếu”.

(Theo The Guardian)