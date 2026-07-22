Samsung vừa ra mắt bộ 3 sản phẩm Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 và Z Flip 8 tại sự kiện ở Anh. Dưới đây là trên tay ảnh chi tiết các sản phẩm này tại Việt Nam.
Cả 3 chiếc điện thoại gập mới của Samsung được ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked vào 20h (giờ Việt Nam) ngày 22/7. Trong đó sản phẩm đáng chú ý nhất là chiếc Galaxy Z Fold 8 được thiết kế thân máy rộng hơn với màn hình tỉ lệ 4:3 khi nằm ngang, 3:4 khi để dọc và màn hình ngoài tỉ lệ 10:16. Riêng Galaxy Z Fold 8 Ultra có sự nâng cấp về camera sau, khi camera chính có độ phân giải lên tới 200 MP. Bên cạnh đó với công nghệ Flex Titanium cũng được tích hợp trên Z Fold 8 và Z Fold 8 Ultra khiến nếp gấp trở nên phẳng và gập bền hơn.