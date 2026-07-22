Cả 3 chiếc điện thoại gập mới của Samsung được ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked vào 20h (giờ Việt Nam) ngày 22/7. Trong đó sản phẩm đáng chú ý nhất là chiếc Galaxy Z Fold 8 được thiết kế thân máy rộng hơn với màn hình tỉ lệ 4:3 khi nằm ngang, 3:4 khi để dọc và màn hình ngoài tỉ lệ 10:16. Riêng Galaxy Z Fold 8 Ultra có sự nâng cấp về camera sau, khi camera chính có độ phân giải lên tới 200 MP. Bên cạnh đó với công nghệ Flex Titanium cũng được tích hợp trên Z Fold 8 và Z Fold 8 Ultra khiến nếp gấp trở nên phẳng và gập bền hơn.

Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8

Galaxy Z Fold 8 Ultra với công nghệ Flex Titanium khiến nếp gấp trở nên phẳng và gập bền hơn.

Màn hình ngoài của máy.

So với các đời trước Z Fold 8 Ultra được thiết kế mỏng hơn.

Z Fold 8 Ultra nổi bật với camera chính độ phân giải lên tới 200 MP.

Độ mỏng của máy khi gập lại.

Tính năng Photo Assist với AI cho phép chỉnh sửa ảnh trở nên dễ dàng hơn.

Mặt sau Z Fold 8 Ultra khi gập lại.

Galaxy Z Fold 8 có thân máy rộng và ngắn hơn Z Fold 8 Ultra. kích thước màn hình khi gập là 123,9 x 82,2 x 9,8 mm.

Màn hình máy khi mở có kích thước 123,9 x 161,4 x 4,3 mm, tỉ lệ 4:3 khi đặt ngang.

Máy khá mỏng và nhẹ.

Tính năng Fancam cho phép bạn tạo video trong vài giây mà không cần chính sửa phức tạp.

Máy trang bị 2 camera đều có độ phân giải 50 MP.

Galaxy Z Flip 8 với thiết kế không có nhiều thay đổi. Đây là Z Flip nhẹ nhất với trọng lượng 180g và độ mỏng 6,1mm.

Màn hình ngoài của máy trang bị 2 camera đều có độ phân giải 50 MP.

Với việc gập dọc cho phép quay video trở nên dễ dàng hơn.

Màn hình dọc của Z Flip 8 khi mở ra.

Ảnh: Anh Tú