Chỉ còn ít ngày trước khi sự kiện Galaxy Unpacked mùa hè diễn ra tại London, Samsung dường như đã không còn giữ được bất kỳ bí mật nào. Một loạt ảnh render được cho là tài liệu báo chí chính thức vừa xuất hiện trên mạng, hé lộ gần như toàn bộ thiết kế của Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8 cùng hai mẫu đồng hồ thông minh Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2.

Các mẫu điện thoại màn hình gập sắp ra mắt của Samsung: Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8. Ảnh: Android Headlines

Khác với nhiều tin đồn trước đây chỉ tập trung vào thông số kỹ thuật, lần rò rỉ mới chủ yếu mang đến cái nhìn trực quan về các sản phẩm sắp ra mắt. Những hình ảnh có độ phân giải cao cho thấy rõ kiểu dáng, kích thước, màu sắc cũng như cách Samsung định vị từng thiết bị trong danh mục sản phẩm cao cấp của mình.

Theo các hình ảnh được Android Headlines chia sẻ, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Fold 8 được đặt cạnh nhau, giúp người xem dễ dàng nhận thấy sự khác biệt về kích thước cũng như tỷ lệ thân máy. Đây cũng là lần đầu tiên hai mẫu điện thoại màn hình gập dạng sách được xuất hiện cùng nhau trong bộ ảnh gần như hoàn chỉnh.

Galaxy Z Fold 8 Ultra lớn hơn, Galaxy Z Flip 8 tiếp tục theo đuổi thiết kế nhỏ gọn

Một số hình ảnh tiếp tục đặt Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8 cạnh nhau nhằm nhấn mạnh sự khác biệt giữa ba dòng máy.

Hình ảnh render các điện thoại màn hình gập và đồng hồ thông minh sắp ra mắt của Samsung. Ảnh: Android Headlines

Trong khi hai mẫu Fold hướng tới trải nghiệm màn hình lớn phục vụ công việc và giải trí, Galaxy Z Flip 8 vẫn giữ phong cách gập vỏ sò nhỏ gọn, phù hợp với những người dùng yêu thích tính thời trang và khả năng bỏ túi dễ dàng.

Bên cạnh điện thoại, Samsung cũng xuất hiện với hai mẫu đồng hồ thông minh mới là Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2.

Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2. Ảnh: Android Headlines

Dù các hình ảnh không tiết lộ nhiều thay đổi so với những thông tin đã xuất hiện trước đó, chúng xác nhận thiết kế tổng thể của hai thiết bị gần như đã hoàn thiện và sẵn sàng cho màn ra mắt chính thức.

Samsung chuẩn bị thêm nhiều màu độc quyền bán trực tuyến

Trong nhiều năm qua, Samsung thường dành riêng một số phiên bản màu sắc đặc biệt chỉ bán trên cửa hàng trực tuyến của hãng nhằm tạo sự khác biệt so với các nhà bán lẻ truyền thống. Chiến lược này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được áp dụng với thế hệ điện thoại gập mới.

Trước đó, các màu tiêu chuẩn như Cream, Graphite và Lavender đã được xác nhận sẽ xuất hiện trên toàn bộ hệ thống phân phối khi Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8 chính thức mở bán.

Galaxy Z Fold 8 màu xanh Pistachio. Ảnh: Android Headlines

Tuy nhiên, loạt ảnh rò rỉ mới còn hé lộ thêm những màu sắc độc quyền trực tuyến. Đối với Galaxy Z Fold 8 bản tiêu chuẩn màn hình rộng, Samsung được cho là sẽ giới thiệu màu Pistachio.

Trên ảnh render, màu sắc này mang tông xám nhạt pha chút xanh lá, tạo cảm giác tinh tế và hiện đại thay vì quá nổi bật.

Trong khi đó, Galaxy Z Flip 8 được cho là sẽ có thêm màu Mint độc quyền. Đúng như tên gọi, đây là sắc xanh bạc hà nhẹ nhàng, mang lại cảm giác trẻ trung và tươi mới, đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng yêu thích yếu tố thời trang.

Galaxy Z Flip 8 màu xanh Mint. Ảnh: Android Headlines

Mặc dù các màu mới được đánh giá khá thanh lịch, nhiều người hâm mộ lại cho rằng Samsung vẫn đang lựa chọn những gam màu quá an toàn.

Trên Reddit, không ít ý kiến bày tỏ mong muốn hãng tung ra những phiên bản màu đỏ hoặc đỏ rượu vang để tạo điểm nhấn khác biệt. Một số người còn hy vọng đây sẽ là những màu sắc độc quyền trực tuyến chưa được tiết lộ trong các hình ảnh rò rỉ hiện nay.

Thực tế, thị trường smartphone cao cấp đang chứng kiến xu hướng các hãng sản xuất sử dụng màu sắc nổi bật để tạo dấu ấn thương hiệu. Vì vậy, việc Samsung tiếp tục trung thành với những gam màu trung tính khiến không ít người dùng cảm thấy thiếu sự đột phá.

Galaxy Z Fold 8 Ultra được nâng cấp đáng kể

Ngoài ngoại hình và màu sắc, thế hệ điện thoại gập mới của Samsung cũng được kỳ vọng mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý về trải nghiệm sử dụng.

Một trong những nâng cấp được nhắc đến nhiều nhất là việc Galaxy Z Fold 8 Ultra có thể được trang bị lớp phủ chống phản chiếu tương tự Galaxy S26 Ultra. Nếu thông tin này chính xác, khả năng hiển thị ngoài trời của thiết bị sẽ được cải thiện đáng kể, giúp người dùng dễ quan sát màn hình hơn dưới ánh sáng mạnh.

Bên cạnh đó, công nghệ sạc không dây cũng được cho là sẽ có bước tiến lớn. Cả Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra nhiều khả năng sẽ hỗ trợ sạc không dây công suất 20W, thay cho mức 15W đã được Samsung duy trì từ thời Galaxy Z Fold 5. Đây là nâng cấp đáng giá đối với những người thường xuyên sử dụng sạc không dây trong hệ sinh thái Galaxy.

Dung lượng pin cũng được cải thiện trên cả hai mẫu máy. Theo các tin đồn, Galaxy Z Fold 8 sẽ sở hữu viên pin 4.800 mAh, trong khi Galaxy Z Fold 8 Ultra có thể được trang bị pin lên tới 5.000 mAh. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là mức tăng khoảng 600 mAh so với thế hệ tiền nhiệm, góp phần kéo dài đáng kể thời lượng sử dụng.

Samsung vẫn còn "quân bài" chưa lật?

Nhìn tổng thể, những hình ảnh rò rỉ mới gần như đã phác họa đầy đủ bức tranh về hệ sinh thái Galaxy cao cấp mà Samsung sẽ giới thiệu tại Galaxy Unpacked sắp tới. Từ thiết kế, màu sắc cho đến các nâng cấp về pin, sạc và màn hình, phần lớn thông tin quan trọng đều đã xuất hiện trước thời điểm ra mắt.

Tuy vậy, vẫn còn khả năng Samsung giữ lại một số bất ngờ cho sân khấu chính thức. Những phiên bản màu mới, các tính năng phần mềm dựa trên Galaxy AI hoặc những cải tiến chưa từng bị rò rỉ hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn cuối cùng của sự kiện.

Dù vậy, với những gì đã lộ diện, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8 cùng Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2 hứa hẹn sẽ tiếp tục là những sản phẩm chiến lược giúp Samsung củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc thiết bị gập và thiết bị đeo thông minh cao cấp trong năm nay.

(Theo PhoneArena, Mashable)