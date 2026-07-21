Mùa hè này, thế hệ điện thoại gập thứ 8 của Samsung sẽ trình làng. Đáng chú ý, hãng công nghệ Hàn Quốc được đồn sẽ bổ sung phiên bản "Ultra" hoàn toàn mới cho dòng Galaxy Z Fold 8.

Tương tự dòng Galaxy S Ultra, Z Fold 8 Ultra sở hữu cấu hình vượt trội dành cho nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả mức giá cao. Dựa trên các tin đồn, máy sẽ có màn hình sáng hơn, nếp gấp giảm đáng kể, camera góc siêu rộng được nâng cấp và viên pin lớn hơn. Tuy nhiên, mức giá cũng dự kiến sẽ tăng.

Thông số được đồn đại của Galaxy Z Fold 8 Ultra. Nguồn: Tom's Guide

Samsung thông báo sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo diễn ra vào ngày 22/7. Các nguồn tin cho thấy hãng sẽ ra mắt smartphone gập và thiết bị đeo mới. Z Fold 8 Ultra có thể chính thức lên kệ từ ngày 5 đến 7/8.

Mức giá khởi điểm rò rỉ của Z Fold 8 Ultra là 2.099 USD, đắt hơn 100 USD so với Z Fold 7. Nguyên nhân được cho là đến từ các linh kiện cao cấp và lạm phát chi phí phần cứng liên quan đến AI. Phiên bản RAM 16GB và bộ nhớ 1TB có thể lên tới 2.599 USD.

Khác với bản Z Fold 8 tiêu chuẩn được đồn đoán sẽ có thân máy ngắn và rộng hơn, bản Ultra giữ nguyên tỷ lệ cũ. Độ dày thân máy khi mở ra chỉ còn 4,1 mm, mỏng hơn 0,1 mm so với Fold 7.

Samsung đã khắc phục được phàn nàn kéo dài trên điện thoại gập: nếp gấp màn hình. Việc ứng dụng vật liệu mới mang tên "Flex Titanium" giúp nếp gấp gần như vô hình và tăng cường độ cứng cáp cho bản lề.

Màn hình chính 8 inch của Z Fold 8 Ultra tích hợp lớp phủ chống chói và đạt độ sáng tối đa 3.000 nit (tăng từ 2.600 nit trên Fold 7), giúp hiển thị rõ ràng dưới ánh nắng trực tiếp. Độ phân giải cũng được nâng lên 2504 x 2256, mang lại độ nét cao hơn khi giải trí. Màn hình phụ 6,5 inch giữ nguyên thông số.

Máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 phiên bản "For Galaxy" của Qualcomm, tương tự chip trên Galaxy S26 Ultra.

Về nhiếp ảnh, cụm camera sau nhận được một nâng cấp đáng giá. Dù giữ nguyên camera chính 200MP và ống kính tele 10MP zoom quang học 3x, camera góc siêu rộng được nâng độ phân giải mạnh mẽ từ 12MP lên 50MP. Để tạo sự phân cấp, bản Z Fold 8 tiêu chuẩn dự kiến chỉ có hai camera 50MP ở mặt lưng.

Z Fold 8 Ultra được trang bị viên pin 5.000 mAh nhờ ứng dụng công nghệ pin silicon carbon, thay cho mức 4.400 mAh cũ. Tốc độ sạc cũng tăng lên mức 45W, thay thế chuẩn 25W trên thế hệ trước.

Dựa trên những thông tin rò rỉ, Z Fold 8 hoàn toàn xứng đáng với hậu tố "Ultra". Các nâng cấp về dung lượng pin, công suất sạc và camera góc siêu rộng được đánh giá tích cực. Bước tiến lớn nhất nằm ở màn hình với thiết kế gần như không nếp gấp, tấm nền sáng hơn hẳn và có phủ lớp chống chói.

(Theo Tom's Guide)