Căn cứ Hải quân Hoàng gia Clyde tại Faslane, gần Loch Long. Ảnh: Sky News

Theo đài RT, sự cố loại A, mức độ nghiêm trọng nhất trong các sự cố ở địa điểm hạt nhân, diễn ra từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay tại căn cứ hải quân HMNB Clyde ở Faslane, nơi tất cả các tàu ngầm của hải quân hoàng gia Anh neo đậu.

Sự cố như vậy có khả năng làm chất phóng xạ phát tán ra môi trường. Bộ Quốc phòng Anh từ chối cung cấp thông tin chi tiết, nên hiện chưa rõ liệu vật liệu phóng xạ có thực sự bị rò rỉ hay không.

Bộ trưởng Bộ Mua sắm và Công nghiệp quốc phòng Anh Maria Eagle đã tiết lộ thông tin trên khi trả lời câu hỏi của Quốc hội về Báo cáo sự cố tại địa điểm hạt nhân ở Faslane và căn cứ hải quân Coulport gần đó.

Bà Eagle cho hay, tại Faslane đã xảy ra một sự cố loại A ở giai đoạn đó. Ngoài ra còn có 7 sự cố loại C và 4 sự cố loại D. Tại Coulport, nơi cất giữ tên lửa và đầu đạn, nhà chức trách cũng ghi nhận xảy ra 4 sự cố loại C và 9 sự cố loại D.

Các sự cố loại B liên quan tới phát tán phóng xạ có kiểm soát hoặc phơi nhiễm phóng xạ ngoài ý muốn. Trong khi đó, sự cố loại D ít có khả năng gây phát tán phóng xạ nhưng cho thấy các xu hướng tiêu cực.

Yêu cầu cung cấp báo cáo về sự cố tại địa điểm hạt nhân được đưa ra sau khi kết quả một cuộc điều tra cho thấy, nước phóng xạ từ các đầu đạn đang được cất giữ tại Coulport đã nhiều lần rò rỉ vào một vùng nước gọi là Loch Long.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Scotland (SNP) cho biết, tình trạng rò rỉ xảy ra do đường ống cũ bị vỡ. Trong đó, gần một nửa trong số 1.500 đường ống tại địa điểm này đã quá tuổi thọ thiết kế. Cơ quan giám sát đổ lỗi cho "thiếu sót trong công tác bảo trì" là nguyên nhân gây sự cố.

Phó lãnh đạo SNP Keith Brown cáo buộc chính phủ che đậy sự cố ở Faslane và tình trạng ô nhiễm ở hồ Loch Long. Quan chức này cho rằng, vũ khí hạt nhân của Anh không chỉ được bảo trì không tốt, mà còn là mối đe dọa trực tiếp tới sự an toàn của Anh và môi trường ở nước này.