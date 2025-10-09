Một người mẹ Trung Quốc, trong những ngày cuối đời, đã gửi gắm người con trai bại não cho cô con gái từng oán ghét anh. Sau khi bà qua đời, niềm tin ấy được chứng minh là đúng: hai anh em giờ trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau, thông tin từ SCMP.

Tuổi thơ lớn lên trong sự oán giận

Hàn Thiên Thiên (26 tuổi) sống tại thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc, lớn lên trong một gia đình nông thôn. Anh trai hơn cô 7 tuổi - Hàn Bảo Phúc - không may bị bại não do biến chứng khi sinh. Ngay từ nhỏ, Bảo Phúc đã gặp khó khăn trong việc đi lại và nói chuyện.

Thiên Thiên kể rằng từ nhỏ, mọi sự quan tâm, tình thương và cả điều kiện vật chất của gia đình đều dành cho anh trai. “Anh ấy luôn được những thứ tốt nhất, còn tôi thì chỉ làm việc nhà”, cô nhớ lại.

Có lần, vào đêm giao thừa tết Nguyên đán, khi cha mẹ chỉ gắp thịt cua cho con trai, Thiên Thiên - lúc ấy vẫn là một cô bé - đã giận dỗi bỏ đi, vừa khóc vừa nói: “Sao mọi người chỉ nhìn thấy anh ấy? Anh ấy chỉ là gánh nặng của cả nhà thôi mà!”.

Cô gái trẻ từng không thích anh trai vì thấy cha mẹ đối xử không công bằng. Ảnh: SCMP

Cảm giác thiệt thòi và tủi thân của Thiên Thiên ngày càng trở nên trầm trọng khi bạn trai cô quyết định chia tay, chỉ vì không chấp nhận được tình trạng bệnh của người anh trai. Bạn trai cô lo sợ sẽ phải chăm lo cho người anh trai bệnh tật này đến suốt đời nếu họ kết hôn.

Năm 2020, mẹ cô phát hiện mắc ung thư. Trước khi qua đời, bà dặn con gái: “Hãy chăm sóc anh con suốt quãng đời còn lại”.

Thiên Thiên miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn oán trách anh. Cô cho rằng bệnh tật của anh chính là nguyên nhân khiến sức khỏe mẹ sa sút.

Tình thân đã làm thay đổi tất cả

Sau khi mẹ mất, cô chuyển lên Bắc Kinh làm việc, để lại cha và anh trai ở Thiên Tân. Kể từ đó, Thiên Thiên cũng dần ngừng trả lời tin nhắn của anh trai. Một đêm mùa đông năm 2022, Thiên Thiên bị cúm nặng ở Bắc Kinh. Cô sốt cao, đau nhức toàn thân và không thể mua được thuốc do tình trạng khan hiếm.

Tuyệt vọng, cô gọi cho anh trai lúc 2h. Vài tiếng sau, Bảo Phúc xuất hiện trước ký túc xá của em gái, mang theo thuốc. Anh đã nhờ bạn lái xe suốt chặng đường dài từ Thiên Tân đến Bắc Kinh.

“Khi đó tôi mới nhận ra, anh trai tôi luôn yêu thương tôi theo cách vụng về nhưng đầy chân thành”, Thiên Thiên chia sẻ.

Cô nhớ lại, khi cha không có tiền cho cô học lái xe, anh trai cũng đã âm thầm tiết kiệm và gửi cho cô 3.000 NDT (khoảng 11 triệu đồng).

Sau tất cả, hai anh em yêu thương và hiểu nhau hơn. Ảnh: SCMP

Cô cũng nhớ lại cảnh anh trai đội mưa đem thuốc đến cho mình hồi cô học trung học, rồi phải đi bộ về nhà vì lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.

Tháng 7/2024, khi cha lâm bệnh nặng và anh trai bị tổn thương phổi, Thiên Thiên quyết định nghỉ việc ở Bắc Kinh, quay lại Thiên Tân cùng bạn trai mới để chăm sóc cho cả hai.

Hiện tại, cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống hàng ngày của hai anh em lên mạng xã hội. Họ vừa bán đồ ăn vặt kiếm thêm thu nhập, vừa ghi lại hành trình chăm sóc gia đình.

Cô hay đưa anh trai đi dạo, thăm Vạn Lý Trường Thành, ngắm pháo hoa và cùng nấu ăn cho cha. Câu chuyện cảm động của hai anh em đã lan tỏa khắp mạng xã hội Trung Quốc.

Một người bình luận: “Dù anh ấy mang khiếm khuyết thể chất, nhưng lại có một tâm hồn trong sáng nhất”.

“Cả hai đều thiện lương nhưng phải chịu nhiều thiệt thòi. Mong rằng tương lai của họ sẽ tràn ngập hạnh phúc và bình an", người khác viết.