Tập 3 của Tinh hà say hi lên sóng tối 12/7, đưa 24 "anh trai" bước vào Hội thao Tinh hà say hi Champions với loạt trò chơi giành điểm cá nhân, từ đó tiến hành lập đội.

Dàn nghệ sĩ chia thành 3 đội để bước vào 'hội thao'.

Dàn nghệ sĩ chia thành 3 đội. Thử thách đầu tiên là chạy tiếp sức với mascot cá nhân. Pháp Kiều cùng mascot gây cười khi không thể tăng tốc vì mang giày cao gót. Cả hai quyết định biến phần thi thành màn catwalk.

HURRYKNG liên tục bị các "anh trai" yêu cầu "check VAR” (công nghệ trong môn bóng đá, để trọng tài xem lại hình các tình huống trên sân). Vì không tuân thủ luật chơi, rapper phải nhận loạt hình phạt từ dàn nghệ sĩ.

Trò chơi 'Siêu tốc độ'.

Ở trò chơi thứ hai, 24 "anh trai" được chia thành 2 bảng để bước vào phần thi đá bóng song phải mặc trang phục cồng kềnh, cản trở di chuyển. "Anh trai" Hải Nam và Lê Dương Bảo Lâm làm bình luận viên.

Pháp Kiều và Ali Hoàng Dương gây bất ngờ khi liên tục lập công, dí dỏm bày tỏ mong muốn được tham gia một đội tuyển bóng đá.

Trò chơi thứ 3 yêu cầu các giọng ca phải cuộn mình trong túi ngủ, tìm cách di chuyển nhanh nhất để tiếp cận các phao - tương ứng với các số điểm khác nhau.

Loạt trò chơi gây cười ở tập 3.

Phần thi cuối là thử thách bật xa trên thảm gai. "Anh trai" là cựu vận động viên Taekwondo quốc gia - KIMLONG gây bất ngờ với thành tích ấn tượng. Dùng hết sức để lấy đà, Song Luân, Quang Hùng MasterD có biểu cảm hài hước, tỏ ra đau đớn khi tiếp đất.

Sau phần thực hiện không ấn tượng, Wren Evans bất ngờ được MC Trấn Thành nhấc bổng, đưa anh rời khu vực thi đấu, khiến dàn người chơi bật cười. Nam MC sau đó trực tiếp thử sức.

Ở tập tiếp theo, dàn "anh trai" tiến vào Live stage 2, đón các khách mời quốc tế với khả năng chơi kèn đồng, saxophone, piano, guitar, trống... Đề bài không chỉ thử thách khả năng hát, nhảy mà còn đòi hỏi tư duy sản xuất, phối khí, kết nối ngôn ngữ âm nhạc quốc tế và Việt Nam.

Các đội trưởng ở vòng thi tiếp theo là: Dương Domic, Pháp Kiều, Quang Hùng MasterD, Wren Evans, CAPTAIN BOY, KIMLONG.

Phần thi bật xa trên thảm gai.

Ảnh, video: BTC