Đây là chương trình thuộc "Vũ trụ say hi", được xem là phiên bản mở rộng của Anh trai say hi, quy tụ 24 "anh trai". Các "anh trai" tham gia cả 2 mùa gồm: Quang Hùng MasterD, Dương Domic, JSOL, buitruonglinh, HURRYKNG, Song Luân, CONGB, Sơn.K, Captain, Wean Lê, Ali Hoàng Dương, Vương Bình, Cody Nam Võ, Jaysonlei, Dillan Hoàng Phan.

Các tân binh là: Đặng Hồng Hải, IVAN, Thể Thiên, HYO, CoolKid (từ Rap Việt), KIMLONG, Xuân Định K.Y, Wren Evans.

Dàn "em xinh", "anh trai" từ các mùa trước như Negav, Bảo Anh tới ủng hộ chương trình:

Trong đó, Wren Evans có độ nhận diện cao, từng gây tranh cãi khi vướng lùm xùm tình ái vào năm ngoái. Đặng Hồng Hải cũng được chú ý vì là thực tập sinh tại show nổi tiếng Boys Planet (Hàn Quốc). Thể Thiên là cháu cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, từng ra nhiều sản phẩm âm nhạc.

Xuân Định K.Y được biết đến qua Vietnam Idol, song nhận nhiều phản ứng tiêu cực từ FC Quang Hùng MasterD, sau tranh cãi về phần tác giả của ca khúc cả hai đồng sáng tác năm 2024. Cả hai vẫn vui vẻ, ủng hộ nhau tại sự kiện

Quang Hùng, Xuân Định từng có hiểu lầm, song đã làm lành và ủng hộ nhau.

Ông Bảo Thái - Giám đốc khối Sáng tạo và Sản xuất nội dung của đơn vị sản xuất khẳng định, Tinh hà say hi là phiên bản “cao cấp" của Anh trai say hi, được chế tác với cấp độ cao hơn, quy tụ đội ngũ sản xuất âm nhạc từ Mỹ, Hàn. Các "anh trai" đều cần biết sáng tác, hát, biểu diễn.

Người dẫn chương trình, Giám đốc âm nhạc vẫn là Trấn Thành và JustaTee. Trước đó, chương trình nhận nhiều ý kiến trái chiều khi được giới thiệu là "All-star" (Tạm dịch: Tập hợp những ngôi sao xuất sắc nhất) nhưng thiếu các cái tên nổi bật như HIEUTHUHAI, Negav, Rhyder, Karik...

buitruonglinh, Dương Domic, Đặng Hồng Hải (vest đen), Wren Evans.

Chia sẻ về quá trình quay hình, Captain Boy tiết lộ nhiều "anh trai" tập nhảy, sản xuất nhạc liên tục 10 tiếng mỗi ngày. Một số gương mặt vì thu âm xuyên đêm nên bị sốt nặng, đến mức phải nhập viện. Cháu ruột cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Thể Thiên xác nhận IVAN phải ngâm đá để giảm đau, còn bản thân truyền nước biển vì kiệt sức.

Quang Hùng MasterD nhận xét các "anh trai" đều trưởng thành, dần định hình được cá tính âm nhạc riêng. Các thành viên không chỉ hát mà chủ động tham gia quá trình sáng tác, xây dựng kịch bản, làm việc với đạo diễn - những điều trước đây họ chưa từng làm. Cả đội của anh thức đến sáng 3 đêm liền để làm nhạc, song vẫn vui vì được cống hiến cho khán giả.

IVAN - thực tập sinh quốc tế đến từ Malaysia bày tỏ, dù cường độ làm việc cao, các đồng nghiệp luôn quan tâm, đồng hành cùng anh - bất chấp rào cản ngôn ngữ.

Các nghệ sĩ chia sẻ về sự khắc nghiệt trong quá trình quay hình:

Song Luân cho rằng kinh nghiệm tham gia mùa trước không tạo lợi thế so với những gương mặt mới. Tinh hà say hi không có chỗ cho sự an toàn, những ai chủ quan sẽ phải nhường chỗ cho nhân tố mới xứng đáng hơn.

Wean Lê ngạc nhiên trước sự mới mẻ của chương trình: Quay MV theo dạng one shot, thực hiện photobook, thiết kế mascot (linh vật) cho "anh trai"...

Lần đầu tham gia "Vũ trụ say hi", CoolKid dí dỏm cho biết không dám chạm vào thứ gì khi tới triển lãm của chương trình, vì sợ làm hỏng và không đủ tiền đền. Rapper chung nhóm với Rhyder tiết lộ, chương trình triển khai 6 set quay cho 1 video trình diễn - điều anh chưa từng thấy trước đây.

MC Nhâm Phương Nam công khai "ghen tị" vì Tinh hà say hi được đầu tư vượt trội so với Anh trai, Em xinh say hi.

Pháp Kiều cho biết điểm khác biệt so với 2 mùa Anh trai say hi là các thí sinh đầu tư nghiêm túc từ đầu, thay vì gần cuối mùa mới tìm được hướng đi như trước.

Chương trình sẽ lên sóng từ ngày 4/7.

Ảnh, video: BTC, Thanh Phi