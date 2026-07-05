Tập 1 của Tinh hà say hi - chương trình thuộc "Vũ trụ say hi", được xem là phiên bản mở rộng của Anh trai say hi vừa lên sóng tối 4/7.

Chương trình quy tụ 24 "anh trai": Quang Hùng MasterD, Dương Domic, JSOL, buitruonglinh, HURRYKNG, Song Luân, CONGB, Sơn.K, Captain, Wean Lê, Ali Hoàng Dương, Vương Bình, Cody Nam Võ, Jaysonlei, Dillan Hoàng Phan, Đặng Hồng Hải, IVAN, Thể Thiên, HYO, CoolKid (từ Rap Việt), KIMLONG, Xuân Định KY, Wren Evans.

Chào sân tại phòng Tinh Hà để gặp gỡ dàn người chơi, Dương Domic tự nhận là MC để trêu đùa Song Luân, buitruonglinh. Không lâu sau, Trấn Thành nhanh chóng xuất hiện, yêu cầu Dương Domic trổ tài dẫn dắt chương trình. Giọng ca Mất kết nối bị đàn anh trêu chọc vì dáng đi "gù lưng", dẫn dắt chương trình lòng vòng, lúng túng. MC Trấn Thành dí dỏm khuyên nam ca sĩ nên rút lui sớm vì "yếu nghề".

Bộ ba Song Luân, buitruonglinh, Dương Domic được giới thiệu hội tụ 3 tiêu chí: Mặt đẹp, dáng đẹp, chơi đẹp. Khi nhắc tới yếu tố "dáng đẹp", MC Trấn Thành lập tức hóp bụng, cho rằng phải nhìn nhận lại bản thân khi đứng cạnh nhóm dáng đẹp.

Dàn 'anh trai' tại tập đầu của 'Tinh hà say hi'.

Bộ ba Xuân Định KY, HYO và KIMLONG mang tới phần trình diễn mash-up ngay tại phòng gặp gỡ. "Anh trai" từng là vận động viên quốc gia môn Taekwondo - KIMLONG mang cả dàn thiết bị sản xuất âm nhạc để diễn live.

Đặng Hồng Hải, IVAN được quan tâm khi từng hoạt động ở thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc. Ngoài chiều cao ấn tượng, Đặng Hồng Hải còn gây chú ý khi dùng sải tay dài gần 2m để đo chiều cao của Dương Domic.

Thể Thiên mang theo cả vũ đoàn để diễn chào sân, được MC Trấn Thành tiết lộ là cháu ruột của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Anh tâm sự vì không muốn hoạt động nghệ thuật dưới cái bóng quá lớn của người cậu nên từ đầu đã không nhắc tới.

Wren Evans giới thiệu bản thân bằng 4 thứ tiếng - Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Để đáp lại đồng nghiệp, HURRYKNG gây cười khi ngẫu hứng rap bằng tiếng Tây Ban Nha một đoạn trong hit 9 tỷ view - Despacito.

24 người chơi của 'Tinh hà say hi'.

Sau vòng bình chọn, giành bài hát cho live stage đầu tiên, 6 "siêu đội trưởng" với số phiếu bình chọn cao nhất là: CoolKid, buitruonglinh, HURRYKNG, Wean, Wren Evans. Quang Hùng MasterD không được tin tưởng vì các giọng ca sợ anh bận "chạy show" quá nhiều.

Thử thách đầu tiên là tự lên ý tưởng, góc máy, lẫn sáng tác lời cho MV chủ đề của chương trình. Đặc biệt, MV được quay theo dạng longshot, đồng nghĩa với việc một cá nhân thực hiện sai, cả đội sẽ phải làm lại từ đầu. "Anh trai" mắc lỗi sẽ bị trừ 10 điểm cá nhân tại live stage 1.

Với luật chơi khắc nghiệt, loạt "anh trai" vấp sai sót. Vương Bình bị trừ tới 30 điểm vì "thiếu năng lượng". CoolKid bị trừ 20 điểm vì quên hát. Quang Hùng MasterD bị trừ 10 điểm do không trụ vững chân dù ra sức phản đối với lý do phải né camera để giữ góc máy đẹp. Jaysonlei bị cảnh cáo vì hát không rõ lời nhiều lần, khiến anh mất tự tin.

Captain bức xúc khi bị trừ 10 điểm vì vô tình xuất hiện trong khung hình của HYO, cho rằng vị trí đứng của mình do chính nhân sự của đạo diễn sắp xếp.

MV chủ đề của chương trình.

Ảnh, video: BTC