Anh Tú - LyLy: Từ "anh hàng xóm" đến nụ hôn triệu view

Tin đồn tình cảm giữa ca sĩ Anh Tú và LyLy bắt đầu rộ lên từ năm 2020, khi cả hai kết hợp trong một sản phẩm âm nhạc. Suốt nhiều năm, từ lần đầu cả hai kết hợp trong MV Hàng xóm vào năm 2022, LyLy chỉ gọi Anh Tú là "anh hàng xóm", chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.

Anh Tú từng chia sẻ: "Tôi coi Ly là một người rất thân. Nên các bạn có thể nghĩ đủ tên là tình bạn, tình yêu, tri kỷ, bạn thân. Cá nhân tôi, Ly là một người rất tuyệt vời và tôi hài lòng với mối quan hệ này".

Anh Tú - LyLy

Suốt nhiều năm qua, cộng đồng mạng liên tục soi những khoảnh khắc thân thiết giữa ca sĩ Anh Tú và LyLy, không ít lần được fan "đẩy thuyền".

Tháng 6/2025, tại một sự kiện âm nhạc ở Nha Trang, Anh Tú và LyLy khiến khán giả dậy sóng khi song ca lời tỏ tình dễ thương. Cả 2 diện trang phục đồng điệu, sánh đôi trên sân khấu. Sau tiết mục, Anh Tú bất ngờ ôm eo và hôn nhẹ LyLy trước hàng nghìn khán giả.

Tại một đêm nhạc hội diễn ra tại Tân Phú (TPHCM), sau câu hỏi hóm hỉnh của một người hâm mộ: "Anh có thích Lyly không?", nam ca sĩ hỏi lại: "Thế em có thích Lyly không?" và thẳng thắn thừa nhận "Anh cũng thích Lyly".

Năm 2024, Anh Tú tham gia Anh trai say hi còn LyLy là thí sinh của Em xinh say hi 2025. Cả hai đều sở hữu chất giọng riêng, có lượng người hâm mộ đông đảo và từng tạo ra nhiều bản hit. Nền tảng sự nghiệp song song cùng những khoảnh khắc ngọt ngào khiến fan không ngừng giục cưới.

Trên mạng xã hội, Anh Tú và Lyly không ngần ngại chia sẻ những nội dung trêu chọc nhau cùng các đồng nghiệp, đặc biệt là gần đây khi Lyly thủ vai chính trong phim Tết - Thỏ ơi!

Tăng Duy Tân - Bích Phương: Tình chị em được fan tích cực đẩy thuyền

Cặp đôi Tăng Duy Tân - Bích Phương trở thành tâm điểm bàn tán của Vpop từ đầu năm 2024 khi nam nhạc sĩ mời Bích Phương tham gia MV Ikigai, cũng là thời điểm tin đồn yêu đương giữa hai người rộ lên. Sau đó, anh sáng tác, sản xuất ca khúc Nâng chén tiêu sầu do cô trình bày.

Tháng 6/2025, Tăng Duy Tân tham gia đội của Bích Phương tại live stage 2 của Em xinh say hi. Đây là lần đầu Tăng Duy Tân xưng "anh" với nữ ca sĩ trên sóng truyền hình khiến khán giả chú ý. Dù Tăng Duy Tân kém Bích Phương 6 tuổi, cách xưng hô ngược này khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán và nhận xét cặp đôi hợp từ chất giọng đến thần thái.

Cặp đôi Tăng Duy Tân - Bích Phương.

Ở hậu trường chương trình, khi chứng kiến Bích Phương bật khóc, Tăng Duy Tân thốt lên: "Tôi ám ảnh tiếng khóc này và cũng yêu tiếng khóc này". Khi phát hiện máy quay hướng về mình, anh vội che miệng, càng khiến khán giả nghi ngờ mối quan hệ tình cảm đặc biệt giữa hai người.

Màn hòa giọng của cả 2 thu hút hơn hàng triệu lượt xem trên YouTube, được khán giả chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng số. Tại concert Em xinh say hi năm 2025, Tăng Duy Tân - Bích Phương được ban tổ chức trao giải "Best OTP - Cặp đôi hoàn hảo" dựa vào lượt bình chọn của khán giả.

Tối 8/3/2026, tại concert Đấu trường sấm ở Hà Nội, Tăng Duy Tân bước ra sân khấu giao lưu cùng Bích Phương, xưng "anh" và gọi Bích Phương là "em" khiến fan reo hò không ngớt. Nhiều người khen chàng nhạc sĩ dễ thương khi bày tỏ tình cảm với người mình yêu trước hàng nghìn khán giả, ví màn tặng hoa lãng mạn như một buổi cầu hôn trên sân khấu. Bích Phương nhắn nhủ nam nhạc sĩ "về nhà anh chúc em sau" khiến khán giả thích thú.

Cả Anh Tú - LyLy lẫn Bích Phương - Tăng Duy Tân đều là cặp ca sĩ - nhạc sĩ chia sẻ một hành trình tương đồng: bắt đầu từ hợp tác âm nhạc, dần lộ hint đời tư, bị đồng nghiệp trêu chọc trên sóng truyền hình và cuối cùng để cảm xúc bộc lộ tự nhiên trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả.

Tăng Duy Tân tặng hoa cho Bích Phương:

Minh Phi

