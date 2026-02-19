Bị nhiều người gọi là “Ly đơ”, biết ơn Trấn Thành

Trong Thỏ ơi!, vai nữ chính Hải Linh được Trấn Thành trao cho ca sĩ LyLy. Nhân vật vốn nặng về tâm lý khi trải qua hàng loạt cung bậc cảm xúc - từ hạnh phúc đến nghi kỵ, từ giận dữ đến đố kỵ, rồi sụp đổ.

LyLy - nữ chính "Thỏ ơi!".

Trước khi bước vào quá trình quay, LyLy nhờ MC Trác Thúy Miêu hướng dẫn kỹ thuật thoại và cách khai thác nội tâm nhân vật.

Quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng giúp cô hiểu rõ từng biến chuyển tâm lý của Hải Linh.

Ngày công chiếu, LyLy nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng từ lúc nhận kịch bản đến khi quay phim và hậu kỳ.

Ca sĩ dành thời gian đọc tất cả bình luận, review của mọi người. Cô tham khảo thêm ý kiến của người trong nghề lẫn phản ứng khán giả trong các buổi cine-tour.

Từ LyLy được nghe nhiều nhất là “tròn vai”. Cô xem đây là tín hiệu tích cực để có thêm niềm tin bước tiếp con đường điện ảnh sau này.

“Trước đây khi tham gia gameshow, mọi người hay bảo tôi là “Ly đơ”. Tôi tự thấy đơ thật, vì mặt lúc nào cũng 1 màu, cứ nhốt cảm xúc vào bên trong. Việc mọi người hoài nghi, đặt dấu chấm hỏi khi tôi góp mặt trong dàn diễn viên là điều dễ hiểu", ca sĩ kể.

LyLy tin vai diễn Hải Linh đến như 1 cơ duyên. Khi bấm máy Thỏ ơi!, cô được đạo diễn Trấn Thành liên hệ mời lên casting. Kết quả, cô đã thuyết phục được anh để nhận vai nữ chính.

LyLy được Trấn Thành tin tưởng giao vai phim Tết.

Đạo diễn Trấn Thành vốn nổi tiếng khó tính, thậm chí có phần khắc nghiệt, khiến nhiều diễn viên bị khớp khi làm việc. LyLy không ngoại lệ, cô bị ngộp và sốc vì một Trấn Thành quá khác so với những gì mình hình dung.

Nếu trước đây, nam đạo diễn tỏ ra thân thiện, hài hước và cư xử dịu dàng với cô thì trên phim trường, mọi thứ khác 360 độ. Anh liên tục quát mắng khi ca sĩ thoại vấp hay diễn không đạt khiến cô chỉ biết “nuốt nước mắt vào trong”.

Dẫu vậy, LyLy tin sự khó tính, khắt khe của đàn anh là điều cần thiết để có được 1 tác phẩm chất lượng. Cô biết ơn nam đạo diễn đã tin tưởng, trao cho cơ hội với dự án điện ảnh đầu tay.

“Khi phim đóng máy, tôi đã nhắn tin ngay cho anh Thành: "Em muốn sống mạnh mẽ như nhân vật, không muốn giống ngày xưa nữa". Chính anh Thành đã lôi tôi ra khỏi cái khung mình tự đóng bấy lâu”, cô tiết lộ.

Không dám xem lại cảnh nóng với bạn diễn kém 8 tuổi

Ca sĩ nhìn nhận Hải Linh và bản thân có nhiều điểm tương đồng. Cả 2 đều mang cá tính mạnh, độc lập, đôi khi khô khan.

LyLy lẫn Hải Linh mong muốn được truyền cảm hứng và lắng nghe người khác. Do đó, cô không cần cố gắng trở thành người hoàn toàn xa lạ, mà đào sâu vào trải nghiệm cá nhân để nuôi dưỡng và phát triển nhân vật.

Trong phim, LyLy có không ít cảnh nóng với bạn diễn Vĩnh Đam. Ca sĩ thẳng thắn không ngại, miễn thuyết phục được khán giả. Cô hồi hộp chờ đợi phản ứng từ người thân khi xem cảnh 18+.

Ca sĩ LyLy trên thảm đỏ giới thiệu phim "Thỏ ơi!"

Ngoài đời, Vĩnh Đam và LyLy cách biệt 8 tuổi. Cả 2 chưa từng quen biết nên trước khi phim bấm máy, họ có buổi gặp gỡ, workshop để tạo sự ăn ý diễn xuất.

LyLy nhớ lại khi Trấn Thành đưa kịch bản, đạo diễn lo cô ngại nên trấn an. Tuy nhiên, cô đặt trọn niềm tin vào quyết định của đạo diễn.

Quá trình quay, LyLy không tránh khỏi cảm giác bị “khớp”. Cô và Vĩnh Đam phải quay đi quay lại nhiều lần, được Trấn Thành thị phạm để hoàn thành các phân đoạn trên.

“Ngay hôm công chiếu, tôi phải che mắt liên tục khi đến các đoạn nhạy cảm. Tôi bị trêu đi xem phim tâm lý - tình cảm mà như kinh dị vì mỗi lần tới cảnh đó là không dám nhìn vì ngại”, cô cho hay.

LyLy, Pháo, Vĩnh Đam có mối quan hệ rắc rối trong phim.

Sống khép kín, không chấp nhận bị phản bội trong tình yêu

7 năm qua, LyLy đối diện không ít biến cố, vấp ngã trong cuộc sống. Cô biết ơn bản thân đã không bỏ cuộc và luôn tiến về phía trước.

Vốn người hướng nội, mọi thứ ca sĩ trải qua đều tự mình biết, ít giãi bày cùng ai. Cô từng cố gắng ra ngoài gặp gỡ mọi người song trở về nhà lại cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng hơn.

Thay vì nhờ cậy sự giúp đỡ bên ngoài, cô cố gắng tự giải quyết mọi việc. Ca sĩ xả stress bằng cách viết nhạc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn…

Nhưng LyLy tin 1 thời điểm thích hợp mọi thứ cần thay đổi vì hiểu rằng không ai có thể sống mãi trong thế giới của riêng mình.

Trong quá khứ, ca sĩ từng gặp chuyện buồn, khi ấy chỉ mong tìm người để tâm sự. Cô lướt danh sách bạn bè và rồi nhận ra không 1 ai có thể nhờ vả.

Chính giây phút đó khiến cô thấy bản thân bấy lâu đã quá khép kín. “Giờ tôi có nhiều bạn và tự thấy tại sao không như vậy sớm hơn”, cô kể.

Trong tình yêu, LyLy tự nhận là người yêu hết mình và nguyên tắc. Cô không chấp nhận chuyện người yêu ngoại tình hay có mối quan hệ mập mờ, ngoài luồng.

“Với tôi, ngoại tình là vứt. Chỉ cần tôi thấy có dấu hiệu nào lừa dối là cho đi luôn, không cần nghe lý do giải thích nào cả”, cô chia sẻ.

LyLy trung thành phong cách gợi cảm, nữ tính.

Bên cạnh phong cách âm nhạc trẻ trung, LyLy còn gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài gợi cảm. Ở các sự kiện, ca sĩ nổi bật với ngoại hình xinh đẹp, làn da trắng như búp bê.

Ca sĩ ưa thích trang phục gợi cảm với các chi tiết cắt xẻ, xuyên thấu khoe ngực đầy, vòng eo thon và đôi chân thẳng tắp.

Khi trình diễn, ca sĩ thường ưu tiên chọn trang phục ôm sát để khoe triệt để vóc dáng. Cô từng tiết lộ vòng 2 chỉ 55cm nhờ chăm tập luyện và cơ địa. Nhiều video khoe dáng trên sân khấu của LyLy hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Trailer phim "Thỏ ơi!" có LyLy đóng chính

Ảnh, clip: NVCC