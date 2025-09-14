Tại đêm concert Em xinh say hi, 30 "em xinh" và dàn khách mời là các "anh trai" mang tới 27 tiết mục.

Mở màn concert là tiết mục mashup 16 ca khúc solo của top 16, tiếp nối ca khúc mới Việt Nam hơn từng ngày do 30 "em xinh" trình diễn trong trang phục áo dài.

Những ca khúc nổi tiếng như The Real Aura, Gã săn cá, Cầm kỳ thi hoạ, Not my fault, Duyên, Em chỉ là, Đồng dao xinh gái, cách yêu đúng điệu, Tadida... đều được đưa lên sân khấu lớn. Đa số các màn trình diễn đều được thay đổi vũ đạo, dàn dựng đội hình. Các bài hát We belong together, Từng, Red flag... được phối mới hoàn toàn cho concert.

Khán giả bất ngờ với màn kết hợp giữa phiên bản demo (bản thử nghiệm) và bản chính thức của Quả chín quá và Không đau nữa rồi. Bộ ba Ngô Lan Hương, Muộii, Chi Xê, cặp đôi "anh trai" Anh Tú - LyLy lần lượt thể hiện phần demo của 2 ca khúc.

Đặc biệt, 9 tiết mục Đồng dao xinh gái, Từng, Điều em luôn mong muốn, Run, I'll be there, Not my fault, Duyên, Em chỉ là, Không đau nữa rồi được trình diễn trên hệ thống bàn nâng lập trình, giúp các "em xinh" di chuyển đồng bộ với nhịp điệu.

Sau hit Làn ưu tiên, nhóm MOPIUS (Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Hurrykng, JSOL) trở lại, lần đầu trình diễn ca khúc Ballad mới - Bản thiết kế.

Xuyên suốt concert, các "em xinh" có những màn đối đáp hài hước. Nhóm Đồng dao xinh gái sáng tác thơ tặng Vũ Thảo My nhân dịp sinh nhật: "Chúng mình giàu lại còn đông/ Mà sao My cứ ở không ấy nhờ?/ Bạn trai chả thấy bao giờ/ Trong khi My rất mờ mờ lem lem (Từ mô phỏng âm thanh liếm môi, ý khen ngợi sự quyến rũ, xinh đẹp)". Phương Mỹ Chi, Orange mặc trang phục lần đầu đi thử giọng tại The Voice và Nhân tố bí ẩn lên sân khấu giao lưu với khán giả. 52Hz được chồng - "anh trai" mùa 2 RIO lên sân khấu tặng hoa. Song, nam ca sĩ bị MC Trấn Thành "bóc trần" rằng đã lấy hoa trên bàn đại biểu để tặng vợ.

Ngoài các tiết mục, chương trình công bố các giải thưởng phụ, được bình chọn trên mức độ cổ vũ từ khán giả, tính bằng đơn vị dB (Decibel - đơn vị đo cường độ âm thanh). Miu Lê - Tiên Tiên, LyHan - Han Sara, Miu Lê - Phương Mỹ Chi - Lamoon, Bích Phương - Tăng Duy Tân, Quỳnh Anh Shyn - Đình Mạnh là các ứng cử viên của giải The Best OTP Em xinh - Cặp đôi ăn ý nhất.

Phương Mỹ Chi hỏi tại sao mỗi nhóm cô có 3 người trong khi đây là giải thưởng cho cặp đôi. Bích Phương liên tục từ chối đề cử, cho rằng rất hay ngại, tới hát với chị em là chính, mong khán giả đừng cổ vũ cho mình. Song, các ứng cử viên khác đều kêu gọi khán giả vỗ tay cho nữ ca sĩ, giúp Bích Phương - Tăng Duy Tân là cặp đôi giành chiến thắng. Bích Phương hài hước cho biết không ai hỏi cô muốn điều này hay không, bản thân không dùng mạng xã hội nhiều nên sẽ nhờ Tăng Duy Tân hoạt động hộ.

Bộ đôi vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2024, bị "soi" dùng đồ đôi, sống chung nhà, du lịch chung. Trên Instagram, Tăng Duy Tân chỉ theo dõi mỗi Bích Phương. Khi tham gia Em xinh say hi, cả hai cũng được MC Trấn Thành và các giọng ca trêu đùa.

Hạng mục Best rehearsal outfit - Trang phục rehearsal ấn tượng nhất thuộc về Hoàng Duyên với phần cosplay người bán bánh tráng Tây Ninh. Bích Phương - Tăng Duy Tân và Hoàng Duyên sẽ được vinh danh trên ảnh đại diện, trao quyền nắm giữ fanpage Em xinh say hi trong 24 giờ.

Trước thềm concert, một đám cháy nhỏ xuất hiện trên giàn giáo sau màn bắn pháo hoa, song BTC đã xử lý kịp thời. Đêm 2 của concert Em xinh say hi được công bố sẽ diễn ra vào ngày 11/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Ảnh, video: BTC, Thanh Phi