Tối 8/3, concert Đấu trường sấm tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Chương trình quy tụ gần 20 nghệ sĩ nổi bật của nhạc Việt, trong đó có Bích Phương và Tăng Duy Tân - bộ đôi đang là tâm điểm chú ý của công chúng suốt nhiều tháng qua.

Trong đêm diễn, khoảnh khắc Tăng Duy Tân bước ra sân khấu giao lưu cùng Bích Phương ngay lập tức châm ngòi cho cơn sốt trên mạng xã hội. Khán giả chứng kiến cảnh nam nhạc sĩ xuất hiện bất ngờ, khiến Bích Phương và toàn bộ khán phòng bùng nổ. Đây được xem là màn collab được mong đợi nhất trong tối 8/3 - đúng Ngày Quốc tế Phụ nữ khi 2 nghệ sĩ cùng nhau gửi lời chúc đến "một nửa thế giới".

Tăng Duy Tân tặng hoa Bích Phương trên sân khấu.

Trên sân khấu, Tăng Duy Tân gửi lời chúc gửi đến những người phụ nữ, trong đó có người con gái mà anh yêu thương. Điều khiến fan đặc biệt chú ý là cách Tăng Duy Tân liên tục xưng "anh" khi nói chuyện với Bích Phương - dù trên thực tế nữ ca sĩ lớn hơn anh nhiều tuổi. Cách xưng hô này không phải lần đầu xuất hiện nhưng trên sân khấu trước hàng chục nghìn khán giả, nó càng tạo ra hiệu ứng đặc biệt - khán phòng rộ lên tiếng reo hò mỗi khi Tăng Duy Tân gọi Bích Phương là 'em'.

Khi Tăng Duy Tân đứng rất gần và thổ lộ: "Anh chúc mọi người mà không chúc em thì không được''. Lập tức Bích Phương nhắn nhủ nam nhạc sĩ: ''Về nhà anh chúc em sau''. Khán giả tỏ ra thích thú với màn tiết lộ ám chỉ ''cả hai đã thuộc về nhau''. Trước khi tạm biệt khán giả tác giả bản hit Tái sinh không quên tung thêm một lời đường mật để người hâm mộ tự suy đoán, đó là: ''Bây giờ Tân xin phép đưa Phương về để nói lời chúc''.

Bích Phương và Tăng Duy Tân bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng từ dự án âm nhạc Ikigai, sau đó càng trở nên nổi bật hơn qua chương trình Em xinh say hi. Trong chương trình, Tăng Duy Tân là khách mời hỗ trợ đội Bích Phương và màn hòa giọng của cả 2 đã thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số.

Tại concert Em xinh say hi năm 2025, hai nghệ sĩ còn được ban tổ chức trao giải "Best OTP - Cặp đôi hoàn hảo" dựa trên lượt bình chọn của khán giả. Những khoảnh khắc tình cảm tích lũy qua nhiều sự kiện biến bộ đôi này thành chủ đề được bàn luận sôi nổi nhất trong cộng đồng fan nhạc Việt.

