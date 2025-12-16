Sự kiện giải trí - truyền thông mang chủ đề Sống đẹp diễn ra tại TPHCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Phan Mạnh Quỳnh, Vũ Cát Tường, Anh Tú, LyLy, JSOL, Quân A.P., buitruonglinh, Dương Domic, Lyhan và MaiQuinn.

Trên sân khấu, ca sĩ Anh Tú và LyLy song ca bài Ngày ta có nhau, tương tác tình tứ khiến khán giả phấn khích.

Chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Anh Tú tin rằng mỗi người sẽ có định nghĩa khác nhau về sống đẹp.

Với Anh Tú, sống đẹp không nằm ở những điều lớn lao hay hình ảnh bên ngoài mà bắt đầu từ cách anh lựa chọn sống và đối xử với người khác mỗi ngày.

"Đó là sống có trách nhiệm với cảm xúc của bản thân, với những mối quan hệ mình trân trọng và với những cam kết mình đã đưa ra", 9X nói.

Khoảnh khắc tình tứ giữa Anh Tú và LyLy khiến fan hò hét. Ảnh: BTC

Đây cũng là tinh thần anh và LyLy đưa vào MV Ngày ta có nhau. Nam ca sĩ giải thích, bài hát không chỉ nói về khoảnh khắc cưới mà còn là khoảnh khắc con người chủ động chọn ở bên nhau, đồng hành nhau giữa những thay đổi và bất định của cuộc sống.

"Với tôi, sống đẹp còn là dám chọn 'có nhau' và giữ trọn lựa chọn đó bằng sự hiện diện, quan tâm và sẻ chia mỗi ngày. Cụm 'có nhau' cũng vô cùng thiêng liêng, nhắc nhở chúng ta về cam kết gắn kết dài lâu giữa 2 cá thể, kết nối chặt chẽ về tình cảm, về cảm xúc và trách nhiệm với nhau trong cuộc sống. Có khi chỉ cần đáp ứng được như thế đã có thể gọi là 'sống đẹp'", Anh Tú chia sẻ.

Dàn sao dự sự kiện "Sống đẹp". Ảnh: BTC

Anh Tú nói thêm sống đẹp không hề dễ bởi nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉnh táo và rất nhiều lần tự soi chiếu lại bản thân.

Anh nhận thấy cuộc sống càng nhiều áp lực, con người càng dễ quên đi việc lắng nghe, thấu hiểu và giữ gìn những giá trị cốt lõi trong các mối quan hệ.

"Tôi luôn nhắc mình sống đẹp không phải là cố gắng trở nên hoàn hảo mà là luôn có ý thức trân trọng những gì mình đang có và cư xử tử tế với người đồng hành cùng mình. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Ngày ta có nhau: sống biết yêu thương, có trách nhiệm và cùng nhau tạo ra những giá trị tích cực, bền vững cho cuộc sống xung quanh", 9X trải lòng.