Tập 5 Sao nhập ngũ 2025 mở đầu với cảnh ca sĩ Jun Phạm dừng hành trình.

Tập trước, Jun Phạm bất ngờ xuất hiện với vai trò bổ sung, yểm trợ đồng đội thực hiện nhiệm vụ. Do lịch trình cá nhân dày đặc, anh chỉ có thể tham gia nửa ngày.

Hồi Sao nhập ngũ 2019, dù đoạt quán quân, Jun Phạm từng dừng lại trước thử thách đu dây do chấn thương tay. Ở mùa giải này, anh đã "phục thù" bằng cách thực hiện nó một cách nhẹ nhàng, gần như không gặp trở ngại.

Jun Phạm tặng trứng nóng cho đồng đội ở lại chương trình.

"Dù chỉ có thể ở lại nửa ngày, khoảnh khắc này vẫn cho tôi nhiều nhiệt huyết. Tôi không hề hối hận khi quay lại", ca sĩ nói.

Trước khi rời chương trình, Jun Phạm tặng túi trứng luộc thay lời chúc đến các đồng đội ở lại.

Sau đó, các nữ nghệ sĩ thi leo dây ngang. Trang Pháp trở thành tâm điểm khi cán đích dây số 1. Sau khi hoàn thành phần thi đầy ấn tượng, Diệu Nhi nói vui do lấy chồng mà cánh tay "yếu dần vì tối nào cũng phải ôm chồng".

Các nam nghệ sĩ khoe body khi thực hiện thử thách vượt sông.

Kết quả chung cuộc, đội Diệu Nhi – Hậu Hoàng giành hạng nhất, đội Chi Pu – Trang Pháp về nhì với thành tích kém 2 giây.

Phía các nam nghệ sĩ, chỉ huy giao nhiệm vụ kết bè vượt sông - lấy cảm hứng từ các chiến sĩ vượt sông Thạch Hãn trong trận chiến giữ Thành cổ Quảng Trị suốt 81 ngày đêm.

Hội thao gây chú ý khi Độ Mixi, Tim, Mạc Văn Khoa, Anh Tú, Bình An, Huỳnh Anh và Hải Đăng Doo phải cởi áo thực hiện thử thách.

Dù bị thương đĩa đệm, streamer Độ Mixi vẫn quyết tâm tham gia cùng đồng đội.

Các nghệ sĩ đấu boxing tại thao trường.

Sau màn bám đuổi nghẹt thở trên sông, đội Bình An – Mạc Văn Khoa cán đích đầu tiên. "Tôi thật sự khâm phục các quân nhân khi họ phải vượt qua những thử thách khắc nghiệt hơn rất nhiều", Mạc Văn Khoa nói phút giương cao cờ chiến thắng.

Cuối tập 5 là nội dung huấn luyện võ chiến đấu tay không, cụ thể là boxing. Các cặp nghệ sĩ phải đấu đối kháng để loại lẫn nhau.

Đáng chú ý, trong trận đấu tay đôi, ca sĩ Anh Tú tung cú đấm khiến Thanh Duy ngã gục. Theo nhà sản xuất, tình trạng của Thanh Duy sẽ được tiết lộ trong tập 6.

