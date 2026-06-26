Bộ đôi nổi bật với chip AI THUS™ độc quyền, tính năng ghi chú cuộc họp AI, dịch thông minh, khả năng đàm thoại rõ ràng nhất thế giới (kỷ lục Guinness thế giới).

Tại sự kiện Anker Day ngày 22/5 ở New York, Anker Innovations công bố THUS™, chip AI độc quyền đầu tiên của công ty. Công nghệ này được tích hợp trên dòng soundcore Liberty 5 Pro, cho phép xử lý tác vụ AI trực tiếp trên tai nghe không dây. Anker gọi dòng sản phẩm này là “Earbuds That Think” - những chiếc tai nghe biết tư duy.

THUS™ phá vỡ giả định 80 năm trong thiết kế chip

Trong nhiều thập kỷ, chip điện tử vận hành theo kiến trúc tách biệt giữa bộ nhớ và bộ xử lý. Dữ liệu phải liên tục di chuyển qua lại trước khi phép tính được thực hiện, khiến thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng.

Với tai nghe không dây, giới hạn về pin và không gian phần cứng khiến việc xử lý AI trở thành thách thức lớn. THUS™ được Anker phát triển dựa trên kiến trúc neural-net compute-in-memory, cho phép tính toán trực tiếp trong bộ nhớ NOR Flash, giảm quá trình truyền dữ liệu và tối ưu năng lượng.

Theo Anker, chip NOR Flash CIM trên dòng sản phẩm mới có sức mạnh xử lý AI tối đa cao hơn đến 150 lần so với chip trên thế hệ tai nghe flagship trước đây, riêng ở tác vụ khử tiếng ồn môi trường.

Giới thiệu nền tảng chip AI THUS™

Trên Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max, THUS™ đóng vai trò nền tảng xử lý trung tâm, xoay quanh ba lớp trải nghiệm: thấu hiểu, thích ứng và tinh chỉnh.

Ở lớp thấu hiểu, tai nghe nhận diện giọng nói và tách giọng người dùng khỏi tiếng ồn môi trường. Ở lớp thích ứng, hệ thống chống ồn tự điều chỉnh theo bối cảnh thực tế. Lớp tinh chỉnh giúp cá nhân hóa âm thanh theo thói quen nghe.

Nhờ nền tảng này, Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max không chỉ phục vụ nghe nhạc, giải trí, mà còn hỗ trợ công việc, họp hành, gọi điện và giao tiếp đa ngôn ngữ.

Chiếc tai nghe có thể “thấu hiểu” người nói

Khả năng đàm thoại là điểm nhấn của dòng Liberty 5 Pro. Vào tháng 4/2026, soundcore Liberty 5 Pro được Guinness World Records chứng nhận là sản phẩm đạt “Điểm chất lượng giọng nói cao nhất đối với tai nghe TWS trong thử nghiệm khách quan”. Liberty 5 Pro Max sử dụng phần cứng tai nghe tương tự, cho hiệu suất cuộc gọi tương đương.

Bộ đôi sử dụng hệ thống 10 cảm biến, gồm 8 microphone MEMS và 2 cảm biến dẫn truyền qua xương. Microphone thu nhận âm thanh môi trường, trong khi cảm biến dẫn truyền qua xương phát hiện rung động cơ học từ giọng nói của người dùng.

Chip THUS™ xử lý đồng thời hai luồng tín hiệu này để tách giọng nói khỏi tiếng ồn. Nhờ vậy, người dùng có thể gọi điện rõ ràng trong quán cà phê, văn phòng mở, đường phố đông đúc hoặc khi di chuyển mà không cần nói lớn.

Soundcore Liberty 5 Pro đã được chứng nhận là tai nghe có chất lượng đàm thoại rõ nhất thế giới bởi Guinness World Records

AI Note-Taker - trợ lý ghi chú AI trên Liberty 5 Pro Max

Riêng Liberty 5 Pro Max được trang bị AI Note-Taker, tính năng ghi chú cuộc họp AI hướng đến nhóm người dùng văn phòng, quản lý và người thường xuyên gặp khách hàng.

Hộp sạc tích hợp màn hình AMOLED 1,78 inch, cho phép ghi âm phiên họp mà không cần kết nối điện thoại. Sau cuộc họp, thông qua ứng dụng soundcore, hệ thống có thể tạo bản ghi lời thoại, nhận diện người nói, tóm tắt nội dung chính và tổng hợp đầu việc cần thực hiện.

Bộ nhớ flash 512 MB trong hộp sạc hỗ trợ ghi âm cục bộ lên đến 12 giờ. Các tệp lưu cục bộ được mã hóa AES-256, quá trình truyền dữ liệu được bảo mật bằng TLS 1.3. Liberty 5 Pro Max cũng hỗ trợ dịch thông minh qua ứng dụng soundcore.

Những ưu điểm khác

Bên cạnh AI và đàm thoại, Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max được trang bị Adaptive ANC 4.0, có khả năng theo dõi tiếng ồn bên ngoài và tiếng ồn còn sót lại trong tai theo thời gian thực, từ đó tự điều chỉnh mức chống ồn theo môi trường. Theo Anker, hiệu quả khử ồn sâu hơn đến 2 lần so với Liberty 4 Pro.

Về âm thanh, HearID 5.0 xây dựng hồ sơ EQ cá nhân thông qua bài kiểm tra thính lực trong ứng dụng. AI Sound Enhancement hỗ trợ cải thiện độ rõ và chi tiết của âm thanh khi nghe nhạc không dây.

Cả hai mẫu hỗ trợ Dolby Atmos, LDAC, kết nối đa điểm với ba thiết bị, Apple Find My, Google Fast Pair, Bluetooth 6.1 và chuẩn IP55. Thời lượng pin đạt 6,5 giờ khi bật ANC và tổng cộng 28 giờ với hộp sạc.

Tại Việt Nam, Liberty 5 Pro có giá 4,295 triệu đồng, còn Liberty 5 Pro Max có giá 5,995 triệu đồng. Sản phẩm được mở bán tại cửa hàng chính hãng của Anker, soundcore, các sàn thương mại điện tử và đại lý ủy quyền.

(Nguồn: Anker Việt Nam)