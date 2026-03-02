Thiệt hại từ tội phạm công nghệ thông tin (tội phạm mạng) đang tăng cao và việc khởi động nền tảng chống lừa đảo mới sẽ giúp phá vỡ xu hướng này. Ảnh: iStock/rg.ru

Từ ngày 1/3, Nga chính thức kích hoạt hệ thống ‘lá chắn số’ Antifraud, một bước tiến đột phá trong cuộc chiến chống lừa đảo mạng, kết nối thời gian thực giữa ngân hàng, nhà mạng và cơ quan chức năng để phát hiện, chặn đứng các giao dịch đáng ngờ và bảo vệ hàng triệu công dân khỏi các chiêu trò lừa đảo tinh vi như phishing, deepfake hay cuộc gọi giả mạo.

Hệ thống Antifraud (Антифрод ГИС - Государственная информационная система Антифрод), do Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga (Минцифры) làm nhà điều hành, là nền tảng trung tâm cho phép trao đổi thông tin tức thì giữa các bên liên quan: ngân hàng, tổ chức tín dụng, nhà mạng viễn thông, cơ quan thực thi pháp luật và các nền tảng trực tuyến.

Công nghệ cốt lõi nằm ở cơ chế trao đổi dữ liệu thời gian thực, giúp phát hiện dấu hiệu hành vi trái pháp luật ngay lập tức và kích hoạt biện pháp bảo vệ người dùng mà không cần chờ đợi thủ tục hành chính kéo dài.

Hệ thống hoạt động như một mạng lưới thống nhất, tự động so sánh và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn để nhận diện các mẫu lừa đảo phổ biến, từ việc sử dụng số điện thoại giả mạo đến đăng ký hàng loạt tài khoản bằng giấy tờ giả.

Một trong những tính năng công nghệ nổi bật là liên kết tài khoản ngân hàng và thẻ thanh toán với mã số thuế cá nhân (INN), ngăn chặn tình trạng mở thẻ hàng loạt bằng danh tính giả mạo hoặc ‘người chết’.

Ảnh: hab.aif.ru

Số lượng thẻ tối đa bị giới hạn (thường không quá 5 thẻ mỗi ngân hàng và 20 thẻ tổng cộng mỗi cá nhân), giúp giảm đáng kể khả năng lạm dụng.

Hệ thống còn tích hợp cơ sở dữ liệu thống nhất về số điện thoại tham gia hoạt động bất hợp pháp, cho phép gửi tín hiệu tự động đến ngân hàng để tạm dừng giao dịch trong 24 giờ, đồng thời thông báo cho người dùng xác nhận hoặc khiếu nại.

Nhà mạng tham gia bằng cách gắn SIM và thiết bị (qua IMEI) với thông tin cá nhân, ghi nhận thay đổi thiết bị và cấm thay thế IMEI để tránh lạm dụng.

Ngoài ra, Antifraud hỗ trợ chặn trang web lừa đảo ngoài tòa án (extrajudicial blocking), tích hợp với hệ thống sinh trắc học thống nhất (ЕБС) để xác thực người dùng an toàn hơn khi truy cập ứng dụng ngân hàng, tài khoản cá nhân hoặc lịch sử tín dụng.

Các biện pháp này mang tính tự nguyện ở một số khía cạnh, như sử dụng sinh trắc học cho truy cập hoặc xác minh người bán trên marketplace, nhưng bắt buộc ở các lĩnh vực nhạy cảm như vay trực tuyến từ tổ chức tài chính vi mô (MFO).

Ảnh: ixbt.com

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning) được áp dụng để phân tích mẫu hành vi đáng ngờ, thích ứng nhanh với các phương thức lừa đảo mới như deepfake hoặc spam tinh vi.

Hệ thống Antifraud không chỉ dừng ở phát hiện mà còn chuyển sang phòng ngừa chủ động: dữ liệu được cập nhật liên tục, tạo "lá chắn" kỹ thuật số ngăn chặn tổn thất trước khi xảy ra, thay vì xử lý hậu quả.

Theo các nguồn RBC.ru, RG.ru, Interfax.ru, đây là phần quan trọng của gói biện pháp Antifraud 2.0, xây dựng trên nền tảng GosTech, giúp tăng tỷ lệ phát hiện và bồi thường thiệt hại, đồng thời nâng cao lòng tin của người dân vào môi trường số.

Việc triển khai đòi hỏi đầu tư lớn từ doanh nghiệp (ước tính hàng trăm tỷ rúp cho kết nối), nhưng mang lại lợi ích dài hạn bằng cách giảm thiểu tội phạm mạng, một vấn nạn đang gây thiệt hại hàng tỷ rúp mỗi năm ở Nga.

‘Lá chắn số’ Antifraud đại diện cho mô hình bảo mật hiện đại, kết hợp công nghệ trung tâm hóa, trao đổi dữ liệu thời gian thực và biện pháp pháp lý, biến Nga thành một trong những quốc gia tiên phong trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ toàn diện chống lừa đảo trực tuyến.