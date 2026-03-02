Tên lửa Kheibar Shekan của Iran. Ảnh: wikipedia

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, tên lửa Kheibar Shekan nổi lên như một biểu tượng của sức mạnh quân sự Iran, kết hợp công nghệ nhiên liệu rắn hiện đại và khả năng tấn công chính xác cao, khiến nó trở thành mối đe dọa đáng kể đối với các hệ thống phòng thủ khu vực.

Với tầm bắn lên đến 1.450km, tên lửa đạn đạo tầm trung này không chỉ thể hiện bước tiến vượt bậc trong chương trình tên lửa của Iran mà còn khẳng định vị thế của nước này trong lĩnh vực vũ khí chiến lược, đặc biệt khi đã được triển khai trong các chiến dịch thực tế gần đây.

Tên lửa Kheibar Shekan là sản phẩm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), được công bố lần đầu tiên vào năm 2022.

Tên gọi Kheibar Shekan lấy cảm hứng từ một trận chiến lịch sử trong đạo Hồi, phản ánh giá trị ý thức hệ mà Iran thường gắn liền với các vũ khí của mình.

Là một tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM), Kheibar Shekan thuộc thế hệ tên lửa nhiên liệu rắn, khác biệt so với các mẫu cũ sử dụng nhiên liệu lỏng dễ bị phát hiện và chuẩn bị lâu hơn.

Công nghệ nhiên liệu rắn cho phép tên lửa được lưu trữ sẵn sàng trong thời gian dài mà không cần bảo dưỡng phức tạp, đồng thời giảm thời gian chuẩn bị phóng xuống chỉ còn vài phút, tăng cường tính bất ngờ và khả năng sống sót trong môi trường tác chiến.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa Kheibar Shekan được thiết kế với cấu trúc một tầng duy nhất, giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất và vận hành.

Tầm bắn tối đa đạt khoảng 1.450km, cho phép tên lửa Kheibar Shekan bao phủ các mục tiêu từ Iran đến các khu vực như Israel, các căn cứ Mỹ ở Trung Đông hoặc thậm chí một phần châu Âu.

Trọng lượng đầu đạn dao động từ 450 đến 600kg, đủ để mang theo các loại tải trọng thông thường hoặc có thể là đầu đạn phân mảnh để tăng hiệu quả sát thương.

Điểm nổi bật là khả năng cơ động ở giai đoạn tái nhập khí quyển (Maneuverable Reentry Vehicle - MaRV), cho phép đầu đạn thay đổi quỹ đạo bất ngờ, né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa như Iron Dome hay Arrow của Israel.

Điều này làm tăng đáng kể khả năng xuyên thủng lá chắn phòng không, biến tên lửa Kheibar Shekan thành một vũ khí khó bị đánh chặn.

Công nghệ dẫn đường của tên lửa Kheibar Shekan kết hợp hệ thống định vị quán tính (INS) với hỗ trợ từ vệ tinh, mang lại độ chính xác cao với sai số vòng tròn (CEP) ước tính chỉ vài chục mét.

So với các tên lửa cũ như Shahab-3 sử dụng nhiên liệu lỏng, Kheibar Shekan có độ chính xác vượt trội nhờ tích hợp cảm biến hiện đại và thuật toán điều khiển tiên tiến, giúp nó phù hợp cho các cuộc tấn công điểm chính xác thay vì tấn công diện rộng.

Hệ thống đẩy sử dụng nhiên liệu rắn composite, cung cấp lực đẩy mạnh mẽ và ổn định, cho phép tên lửa đạt tốc độ siêu thanh ở giai đoạn cuối, tăng cường khả năng xuyên thủng.

Iran đã đầu tư mạnh vào công nghệ này để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, với các linh kiện chủ yếu được sản xuất nội địa, bao gồm động cơ và hệ thống điện tử.

Ngoài ra, tên lửa Kheibar Shekan còn được thiết kế với tính cơ động cao, có thể phóng từ các bệ phóng di động trên xe tải hoặc tàu ngầm, giúp tránh bị phát hiện bởi vệ tinh do thám.

Kích thước gọn nhẹ hơn so với các mẫu MRBM khác, với chiều dài ước tính khoảng 13-15 mét và đường kính thân khoảng 1,2 mét, làm cho nó dễ dàng ẩn náu và di chuyển trong địa hình phức tạp của Iran.

Trong các thử nghiệm và triển khai thực tế, tên lửa này đã chứng minh hiệu quả, đặc biệt trong việc vượt qua các lớp phòng thủ đa tầng.

Sự phát triển của tên lửa Kheibar Shekan phản ánh chiến lược của Iran nhằm xây dựng kho vũ khí đạn đạo đa dạng, từ tên lửa tầm ngắn đến tầm xa, nhằm duy trì lợi thế răn đe trong khu vực.

Tên lửa Kheibar Shekan đại diện cho đỉnh cao công nghệ tên lửa đạn đạo của Iran, với sự kết hợp hoàn hảo giữa nhiên liệu rắn, dẫn đường chính xác và khả năng cơ động, khiến nó trở thành một yếu tố quan trọng trong cán cân quyền lực Trung Đông.

Trong tương lai, các biến thể nâng cấp có thể mở rộng tầm bắn hoặc tích hợp đầu đạn hạt nhân, dù Iran luôn khẳng định chương trình tên lửa của mình chỉ mang tính phòng thủ.

Việc theo dõi sự phát triển của vũ khí này sẽ tiếp tục là chủ đề nóng trong các phân tích an ninh toàn cầu.